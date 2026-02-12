16-летний украинец задержал грабителя в Берлине и спас местного жителя
- 16-летний украинец Игорь из Никополя задержал вооруженного грабителя в Берлине, который пытался украсть дорогие часы.
- Игорь, не зная, что вор имеет нож, удерживал его до прибытия полиции и вернул похищенные часы владельцу.
В Берлине подросток из Никополя задержал вооруженного грабителя, который пытался украсть дорогие часы. Парень держал вора вплоть до приезда полиции.
О героическом поступке парня сообщили в Общественное Днепр.
Как украинец задержал вора?
Происшествие случилось 1 февраля, во время того как 16-летний Игорь работал в кафе.
По словам парня, продавец "ролексов" стоял рядом с мужчиной возле цветочного магазина. Вор взял часы, а потом толкнул продавца на витрину и убежал. После этого Игорь выбежал из заведения и побежал за ним.
Поймав грабителя, Игорь задержал его и ждал приезда полиции. Похищенные часы он вернул владельцу. О том, что вор был вооружен, парень не знал.
Сначала мне вообще не было страшно, потому что я понимал, что сильнее его, но потом, когда его задержал и полиция нашла у него нож, – тогда было немного не по себе,
– рассказал Игорь.
Отец подростка, Алексей, узнал о случае с газетной вырезки, которую ему прислал сын. Он отметил, что это довольно страшная история, однако все равно гордится Игорем за такой смелый поступок. Отец также добавил, что парень занимался дзюдо и футболом с шести лет.
Игорь приехал в Германию вместе с мамой и сестрой, после того как Россия начала обстреливать его родной город. Сейчас парень готовится к поступлению в берлинскую академию полиции.
