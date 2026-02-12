О героическом поступке парня сообщили в Общественное Днепр.

Смотрите также Голливудское ограбление: в Италии бандиты взорвали инкассаторский фургон

Как украинец задержал вора?

Происшествие случилось 1 февраля, во время того как 16-летний Игорь работал в кафе.

По словам парня, продавец "ролексов" стоял рядом с мужчиной возле цветочного магазина. Вор взял часы, а потом толкнул продавца на витрину и убежал. После этого Игорь выбежал из заведения и побежал за ним.

Поймав грабителя, Игорь задержал его и ждал приезда полиции. Похищенные часы он вернул владельцу. О том, что вор был вооружен, парень не знал.

Сначала мне вообще не было страшно, потому что я понимал, что сильнее его, но потом, когда его задержал и полиция нашла у него нож, – тогда было немного не по себе,

– рассказал Игорь.

Отец подростка, Алексей, узнал о случае с газетной вырезки, которую ему прислал сын. Он отметил, что это довольно страшная история, однако все равно гордится Игорем за такой смелый поступок. Отец также добавил, что парень занимался дзюдо и футболом с шести лет.

Игорь приехал в Германию вместе с мамой и сестрой, после того как Россия начала обстреливать его родной город. Сейчас парень готовится к поступлению в берлинскую академию полиции.

Последние новости выезд украинцев за границу