Об этом пишет The Sun. Судьба денег окончательно пока неизвестна: одни источники отмечают, что наличные не забрали, а некоторые другие – что украли довольно большую сумму.
Что известно об ограблении инкассаторов в Италии?
Около 6 – 10 человек заблокировали движение по дороге, а затем взорвали бронированный инкассаторский автомобиль, чтобы открыть его.
Преступники были одеты в белые комбинезоны и передвигались на двух автомобилях, притворившись полицейскими, ведь на одном из автомобилей был проблесковый маячок.
Впоследствии на место прибыла полиция, после чего началась перестрелка с вооруженной группой.
Удалось задержать по меньшей мере 2 подозреваемых, а вот другим удалось скрыться.
во время побега нападавшие угоняли автомобили у случайных водителей. А по асфальту даже были разбросаны металлические шипы, чтобы повредить шины автомобилей, преследовавших их.
Ограбление инкассаторов в Италии: смотрите видео
Сейчас в Италии продолжается масштабная операция по розыску остальных преступников. Все они, вероятно, происходят из района Фоджа, который известен своими бандами, которые специализируются на ограблении бронированных машин в таком военизированном стиле.
в результате перестрелки никто не пострадал.
