Об этом пишет The Sun. Судьба денег окончательно пока неизвестна: одни источники отмечают, что наличные не забрали, а некоторые другие – что украли довольно большую сумму.

Что известно об ограблении инкассаторов в Италии?

Около 6 – 10 человек заблокировали движение по дороге, а затем взорвали бронированный инкассаторский автомобиль, чтобы открыть его.

Преступники были одеты в белые комбинезоны и передвигались на двух автомобилях, притворившись полицейскими, ведь на одном из автомобилей был проблесковый маячок.

Впоследствии на место прибыла полиция, после чего началась перестрелка с вооруженной группой.

Удалось задержать по меньшей мере 2 подозреваемых, а вот другим удалось скрыться.

во время побега нападавшие угоняли автомобили у случайных водителей. А по асфальту даже были разбросаны металлические шипы, чтобы повредить шины автомобилей, преследовавших их.

Сейчас в Италии продолжается масштабная операция по розыску остальных преступников. Все они, вероятно, происходят из района Фоджа, который известен своими бандами, которые специализируются на ограблении бронированных машин в таком военизированном стиле.

в результате перестрелки никто не пострадал.

