Про це пише The Sun. Доля грошей остаточно наразі невідома: одні джерела зазначають, що готівку не забрали, а деякі інші – що вкрали доволі велику суму.

Що відомо про пограбування інкасаторів в Італії?

Близько 6 – 10 людей заблокували рух дорогою, а потім підірвали броньований інкасаторський автомобіль, щоб відкрити його.

Злочинці були одягнені в білі комбінезони і пересувалися на двох автівках, прикинувшись поліцейськими, адже на одному з автомобілів був проблисковий маячок.

Згодом на місце прибула поліція, після чого почалася перестрілка з озброєною групою.

Вдалося затримати щонайменше 2 підозрюваних, а от іншим вдалося втекти.

️Під час втечі нападники викрадали автомобілі у випадкових водіїв. А по асфальту навіть були розкидані металеві шипи, щоб пошкодити шини автомобілів, що переслідували їх.

Наразі в Італії триває масштабна операція з розшуку решти злочинців. Усі вони, ймовірно, походять з району Фоджа, який відомий своїми бандами, які спеціалізуються на пограбуванні броньованих машин у такому воєнізованому стилі.

️Внаслідок перестрілки ніхто не постраждав.

