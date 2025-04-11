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11 квітня, 19:19
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Підозрюваному у смертельному побитті Вікторії Тоненчук на Буковині обрали запобіжний захід

Владислав Кравцов
Основні тези
  • 18-річного жителя Чернівецької області заарештували без права внесення застави за підозрою у смертельному побитті Вікторії Тоненчук.
  • Йому загрожує до 10 років ув'язнення за умисне тяжке тілесне ушкодження. Досудове розслідування триває.

Чоловіку, якого підозрюють у смертельному побитті Вікторії Тоненчук, суд обрав запобіжний захід. Його арештували без права внесення застави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

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Що відомо про запобіжний захід підозрюваному

У поліції розповіли, що суд задовольнив клопотання правоохоронців та арештував без права внесення застави 18-річного жителя Глибоки у Чернівецькій області. Підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення.

Слідчі поліції повідомили буковинцю про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею Кримінального кодексу України про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Досудове розслідування, за даними правоохоронців, ще триває.

Справа про вбивство Вікторії Тоненчук

  • Низка ЗМІ 10 квітня повідомило, що 27-річна буковинка Вікторія Тоненчук загинула після того, як її побив знайомий. У поліції взялися за цю справу та затримали підозрюваного.
  • Правоохоронці зазначили, що підозрюваним є 18-річний житель села Глибоки, із яким зустрічалася Вікторія. За даними свідків, це було не перше побиття дівчини хлопцем, зрештою йому повідомили підозру.
  • Батько дівчини, Петро Тоненчук, зазначив, що Вікторія пробачила хлопцеві перше побиття, а відтоді жила у страху. За словами чоловіка, Вікторію знайшли побитою, а до медзакладу її відвезли батьки 18-річного хлопця.