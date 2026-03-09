Результати неочікувані: підпільну школу УПЦ МП в Києві перевірили на порушення мовного закону

На початку 2026 року журналісти викрили у Києві підпільну школу "Перспектива" московського патріархату. Дітей там навчали російською мовою та за радянськими підручниками.

Попри це, порушень мовного закону встановити не змогли. Про це повідомили у секретаріаті Уповноваженої із захисту державної мови у коментарі "Слідство.Інфо".

Дивіться також "Всєгда бил рускім городом": у Харкові священник-мільйонер ображав українців і підтримував Росію

Які висновки перевірки підпільної школи УПЦ МП?

У цій підпільній школі московського патріархату діти цитують російських поетів, співають російські пісні, дивляться російські фільми.

"Школа" дотримується радянської системи освіти, зокрема, замість чотирьох початкових класів діти завчаються лише три. До того ж у цього закладу нема ліцензії.

Попри ці та інші встановлені факти, секретаріат Уповноваженої із захисту державної мови після перевірки стверджує, що встановити порушення мовного законодавства "неможливо".

Єдина потенційна зачіпка полягала в тому, що в освітній програмі цього приватного навчального закладу був дивний параграф, який передбачав розвиток компетенцій у молодших школярів спілкуватися, окрім державною та іноземними мовами – "рідною мовою". І в цьому випадку складалося враження, що йшлося про мову, якою спілкувалися в сюжеті не названі батьки учнів. Але наявність подібних параграфів в освітніх програмах – не належить до компетенції Уповноваженого із захисту державної мови,

– заявили у секретаріаті.

Окрім того, там додали, що жоден із батьків не підтвердив, що було порушення права на проведення освітнього процесу недержавною мовою.

"Тобто, жодних доказів, або підстав, які б дозволили встановити порушення та притягнути до відповідальності потенційних порушників, виявлено не було", – зазначається у відповіді журналістам.

Підпільні школи МП в Україні: що відомо?