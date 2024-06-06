Рік після підриву: в Укргідроенерго розповіли, за скільки часу можна відновити Каховську ГЕС

Минув рівно рік, відколи Росія здійнила цинічну теракт на Каховській ГЕС. Він став однією з наймасштабніших трагедій для України й світу за останній час, а ще найбільшою техногенною катастрофою після вибуху на ЧАЕС.

Для України підрив Каховської ГЕС завдав великих наслідків і втрат. Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота розповів, скільки часу знадобиться для їх подолання.

Дивіться також Ніде на планеті немає такого: який вигляд має дно Каховського водосховища за рік після підриву

Спочатку потрібно деокупувати українські території

За словами Ігоря Сироти, попередні розрахунки вказують на те, що відбудовувати Каховську ГЕС доведеться 6 – 7 років.

"Але перед цим потрібно, аби була деокупована територія, і тоді ми зможемо осушити місце, де відбувся підрив, провести обстеження, демонтувати зруйновані споруди та конструктиви Каховського гідровузла. А далі вже приступити до безпосередньої відбудови станції", – розповів він.

Наразі також важко спрогнозувати, якою буде станція після відновлення. На жаль, фахівцям досі не вдалося провести відповідні експертизи, які показали б, наскільки там критична ситуація з конструктивами та розмиванням дна.

Тому чекаємо на деокупацію та працюємо над відновленням інших станцій 24/7. Ми тримаємо свій фронт робіт, проте нині не можемо зрівнятися із захисниками, які стоять на військовому фронті – на першій лінії оборони,

– додав Сирота.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС