Рік після підриву: в Укргідроенерго розповіли, за скільки часу можна відновити Каховську ГЕС
Джерело:Укргідроенерго
Минув рівно рік, відколи Росія здійнила цинічну теракт на Каховській ГЕС. Він став однією з наймасштабніших трагедій для України й світу за останній час, а ще найбільшою техногенною катастрофою після вибуху на ЧАЕС.
Для України підрив Каховської ГЕС завдав великих наслідків і втрат. Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота розповів, скільки часу знадобиться для їх подолання.
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Спочатку потрібно деокупувати українські території
За словами Ігоря Сироти, попередні розрахунки вказують на те, що відбудовувати Каховську ГЕС доведеться 6 – 7 років.
"Але перед цим потрібно, аби була деокупована територія, і тоді ми зможемо осушити місце, де відбувся підрив, провести обстеження, демонтувати зруйновані споруди та конструктиви Каховського гідровузла. А далі вже приступити до безпосередньої відбудови станції", – розповів він.
Наразі також важко спрогнозувати, якою буде станція після відновлення. На жаль, фахівцям досі не вдалося провести відповідні експертизи, які показали б, наскільки там критична ситуація з конструктивами та розмиванням дна.
Тому чекаємо на деокупацію та працюємо над відновленням інших станцій 24/7. Ми тримаємо свій фронт робіт, проте нині не можемо зрівнятися із захисниками, які стоять на військовому фронті – на першій лінії оборони,
– додав Сирота.
Що відомо про підрив Каховської ГЕС
- Вранці 6 червня 2023 року Україна повідомила про підрив Росією Каховської ГЕС. Українська влада розпочала евакуацію населення, втім, на окупованих територіях росіяни ніяк не сприяли порятунку людей.
- Згодом в ООН заявили, що підрив Каховської ГЕС завдав Україні збитків на суму майже 14 мільярдів доларів США. Прорив греблі затопив 620 квадратних кілометрів території в чотирьох областях – Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій. Прямо чи опосередковано трагедія торкнулася 100 тисяч українців.
- Водночас смертельні наслідки свого воєнного злочину росіяни намагалися приховати. Вони значно занизили кількість загиблих. А очевидці, яким вдалося виїхати із затоплених окупованих територій, розповідали, що масштабу цієї трагедії ні Росія, ні Україна не може усвідомити. А багато жертв підриву ГЕС можуть досі лежати під завалами.
- І майже через майже 10 місяців після російського теракту з'явилися кадри з першими хвилинами підриву. Ті, хто знімав це на відео, сміялися та раділи здійсненому екоциду.