Год после подрыва: в Укргидроэнерго рассказали, за сколько времени можно восстановить Каховскую ГЭС
Источник:Укргидроэнерго
Прошел ровно год с тех пор, как Россия совершила циничный теракт на Каховской ГЭС. Он стал одной из самых масштабных трагедий для Украины и мира за последнее время, а еще крупнейшей техногенной катастрофой после взрыва на ЧАЭС.
Для Украины подрыв Каховской ГЭС нанес большие последствия и потери. Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота рассказал, сколько времени понадобится для их преодоления.
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Сначала нужно деоккупировать украинские территории
По словам Игоря Сироты, предварительные расчеты указывают на то, что восстанавливать Каховскую ГЭС придется 6 – 7 лет.
"Но перед этим нужно, чтобы была деоккупирована территория, и тогда мы сможем осушить место, где произошел подрыв, провести обследование, демонтировать разрушенные сооружения и конструктивы Каховского гидроузла. А дальше уже приступить к непосредственному восстановлению станции", – рассказал он.
Сейчас также трудно спрогнозировать, какой будет станция после восстановления. К сожалению, специалистам до сих пор не удалось провести соответствующие экспертизы, которые показали бы, насколько там критическая ситуация с конструктивами и размыванием дна.
Поэтому ждем деоккупации и работаем над восстановлением других станций 24/7. Мы держим свой фронт работ, однако сейчас не можем сравниться с защитниками, которые стоят на военном фронте – на первой линии обороны,
– добавил Сирота.
Что известно о подрыве Каховской ГЭС
- Утром 6 июня 2023 года Украина сообщила о подрыве Россией Каховской ГЭС. Украинская власть начала эвакуацию населения, впрочем, на оккупированных территориях россияне никак не способствовали спасению людей.
- Впоследствии в ООН заявили, что подрыв Каховской ГЭС нанес Украине ущерб на сумму почти 14 миллиардов долларов США. Прорыв плотины затопил 620 квадратных километров территории в четырех областях – Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской. Прямо или косвенно трагедия коснулась 100 тысяч украинцев.
- В то же время смертельные последствия своего военного преступления россияне пытались скрыть. Они значительно занизили количество погибших. А очевидцы, которым удалось выехать из затопленных оккупированных территорий, рассказывали, что масштаба этой трагедии ни Россия, ни Украина не может осознать. А много жертв подрыва ГЭС могут до сих пор лежать под завалами.
- И почти через почти 10 месяцев после российского теракта появились кадры с первыми минутами подрыва. Те, кто снимал это на видео, смеялись и радовались совершенному экоциду.