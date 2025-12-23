Був ще літак: в СБУ вперше розкрили, завдяки чому успішно підірвали "Варшавянку"

Стали відомі нові деталі однієї з останніх успішних операцій СБУ. Зокрема, виявилося, що перед підривом підводного човна в Новоросійську 15 грудня уразили ще й морський літак-розвідник Іл-38Н.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

Як СБУ вдалося вразити підводний човен у Новоросійську?

В службі пояснили: одним із ключових етапів спецоперації у Новоросійську стало виведення з ладу російського протичовнового літака. Адже він міг перешкодити ураженню ворожої субмарини.

При підготовці до удару по підводному човну співробітники 13 Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ уразили модернізований літак-розвідник Іл-38Н (Sea Dragon) на авіабазі Єйськ. Це повітряне судно призначене для морської розвідки, пошуку підводних човнів, контролю акваторій, встановлення мінних загороджень і завдання торпедних ударів. Уражений борт активно протидіяв роботі морських дронів СБУ. Орієнтовна вартість цього літака становить 24 мільйонів доларів США,

Літак Іл-38Н, який уразила СБУ / Скриншот 24 Каналу

Важливо! В Чорному морі у росіян було лише одне повітряне судно цього класу, здатне виявити підводний дрон Sub Sea Baby під час його руху до цілі. Тож коли цей протичовновий літак вивели з ладу, можна було успішно виконати основну частину спецоперації, тобто підрив субмарини класу "Варшавянка".

"Для ураження Іл-38Н СБУ застосувала сучасний дрон із бойовою частиною надземного підриву, оснащеною двома тисячами уражаючих елементів, спрямованих донизу. Підрив відбувся безпосередньо над відсіком з основним обладнанням і радарами, а також пошкодив двигун", – деталізували в Службі безпеки.

Ураження російського літака Іл-38Н: дивіться відео

Спеціалісти підкреслили: реальний рівень захищеності ворожих стратегічних об'єктів дуже відрізняється від внутрішніх звітів та публічних заяв російського міноборони. Власне, про це свідчать оприлюднені кадри успішної атаки на російський літак.

В СБУ пообіцяли і надалі працювати по законних військових цілях ворога – і нищити росіян там, де вони цього не очікують.

Скільки "Варшавянок" лишилося в Чорному морі?

У боєздатному стані росіяни мають лише до двох одиниць цих субмарин. А також у ворога мінус один носій крилатих ракет "Калібр".