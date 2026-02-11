"Завтра прийдуть союзники, вони не в оточенні": росіяни розповідали своїм бійцям "казки"

На Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. В Золотому Колодязі підрозділ "Азов" взяв в полон офіцера та 17 військовослужбовців. Вони перебували в оточені, але командування запевняло в протилежному.

Противник просувається малими піхотними групами, використовуючи складні погодні умови. Про це в ефірі Армія TV розповів офіцер 12-ї бригади НГУ "Азов" з позивним "Росс".

Що російське командування обіцяло своїм солдатам?

За словами "Росса", підрозділи ліквідовували такі підгрупи ворога в селі Золотий Колодязь. Протягом декількох днів військові зачищали населений пункт від противника. Коли залишилось опрацювати останню вулицю, підрозділ "Азова" натрапив на взвод росіян.

Українські військові взяли в полон російського офіцера та його особовий склад – 17 військовослужбовців.

Полонені розповідали, що їх командування годувало завтраками – "завтра к нім прийдут союзнікі, всьо будєт хорошо, оні нє в окруженіі". Хоча, зі слів полонених, вони самі розуміли, що в оточенні,

– розповів офіцер "Азову".

Ворог сидів там дуже довго та всі військовослужбовці були повністю демотивовані.

Які ще проблеми є в окупантів?