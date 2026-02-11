Противник просувається малими піхотними групами, використовуючи складні погодні умови. Про це в ефірі Армія TV розповів офіцер 12-ї бригади НГУ "Азов" з позивним "Росс".
Що російське командування обіцяло своїм солдатам?
За словами "Росса", підрозділи ліквідовували такі підгрупи ворога в селі Золотий Колодязь. Протягом декількох днів військові зачищали населений пункт від противника. Коли залишилось опрацювати останню вулицю, підрозділ "Азова" натрапив на взвод росіян.
Українські військові взяли в полон російського офіцера та його особовий склад – 17 військовослужбовців.
Полонені розповідали, що їх командування годувало завтраками – "завтра к нім прийдут союзнікі, всьо будєт хорошо, оні нє в окруженіі". Хоча, зі слів полонених, вони самі розуміли, що в оточенні,
– розповів офіцер "Азову".
Ворог сидів там дуже довго та всі військовослужбовці були повністю демотивовані.
Які ще проблеми є в окупантів?
Російські бійці групи "Альбатрос", що бореться з безпілотниками, звернулися до Роскомнагляду з проханням не блокувати Telegram. У відеозверненні, оприлюдненому моніторинговим каналом Lpr 1, вони заявили, що месенджер є їхнім "єдиним каналом зв'язку" та необхідний для оперативного обміну інформацією під час протидії БпЛА.
Окупанти на фронті залишилися без Starlink, що значно ускладнює їхні дії. Це не означає, що вони "ляжуть" без зв’язку, але армія ворога не здатна швидко відновити рівень комунікацій, необхідний для керування великою воєнною машиною. Українські військові мають скористатися цією можливістю, поки ворог розмірковує, як вирішити проблему.
Завдяки цьому українські війська ведуть стабілізаційні операції на тактичному рівні на Запорізькому фронті, але не готові до стратегічного наступу.