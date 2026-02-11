Противник продвигается малыми пехотными группами, используя сложные погодные условия. Об этом в эфире Армия TV рассказал офицер 12-й бригады НГУ "Азов" с позывным "Росс".
Что российское командование обещало своим солдатам?
По словам "Росса", подразделения ликвидировали такие подгруппы врага в селе Золотой Колодец. В течение нескольких дней военные зачищали населенный пункт от противника. Когда осталось проработать последнюю улицу, подразделение "Азова" наткнулось на взвод россиян.
Украинские военные взяли в плен российского офицера и его личный состав – 17 военнослужащих.
Пленные рассказывали, что их командование кормило завтраками – "завтра к ним придут союзники, все будет хорошо, они не в окружении". Хотя, со слов пленных, они сами понимали, что в окружении,
– рассказал офицер "Азова".
Враг сидел там очень долго и все военнослужащие были полностью демотивированы.
Какие еще проблемы есть у оккупантов?
Российские бойцы группы "Альбатрос", что борется с беспилотниками, обратились к Роскомнадзору с просьбой не блокировать Telegram. В видеообращении, обнародованном мониторинговым каналом Lpr 1, они заявили, что мессенджер является их "единственным каналом связи" и необходим для оперативного обмена информацией во время противодействия БпЛА.
Оккупанты на фронте остались без Starlink, что значительно усложняет их действия. Это не означает, что они "лягут" без связи, но армия врага не способна быстро восстановить уровень коммуникаций, необходимый для управления большой военной машиной. Украинские военные должны воспользоваться этой возможностью, пока враг размышляет, как решить проблему.
Благодаря этому украинские войска ведут стабилизационные операции на тактическом уровне на Запорожском фронте, но не готовы к стратегическому наступлению.