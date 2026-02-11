Противник продвигается малыми пехотными группами, используя сложные погодные условия. Об этом в эфире Армия TV рассказал офицер 12-й бригады НГУ "Азов" с позывным "Росс".

Читайте также Почему россиянам удается просачиваться: эксперт по безопасности назвал проблему украинского войска

Что российское командование обещало своим солдатам?

По словам "Росса", подразделения ликвидировали такие подгруппы врага в селе Золотой Колодец. В течение нескольких дней военные зачищали населенный пункт от противника. Когда осталось проработать последнюю улицу, подразделение "Азова" наткнулось на взвод россиян.

Украинские военные взяли в плен российского офицера и его личный состав – 17 военнослужащих.

Пленные рассказывали, что их командование кормило завтраками – "завтра к ним придут союзники, все будет хорошо, они не в окружении". Хотя, со слов пленных, они сами понимали, что в окружении,

– рассказал офицер "Азова".

Враг сидел там очень долго и все военнослужащие были полностью демотивированы.

Какие еще проблемы есть у оккупантов?