Гори-гори ясно: у Москві спалахнула підстанція

Вечір 27 січня у Москві видався "дивовижним". Там спалахнула підстанція.

У мережі публікують відео з місця події, передає 24 Канал.

Що відомо про ситуацію у Москві?

Відомо, що інцидент стався у Тушино – районі на північному заході Москви.

Спалахнула підстанція з невідомих причин.

Видовище було доволі яскраве. Москвичі не забули його зафіксувати на камери.

У Москві спалахнула підстанція: дивіться відео

Як зауважували у телеграм-каналі Exilenova+ кілька днів тому, російська влада часто приховує реальні масштаби відключень. Натомість продовжує називати їх "плановими роботами" або "короткочасними інцидентами", аби не було паніки серед росіян.

За останній час трансформатори не витримали навантаження у Мурманську, Бєлгороді, Брянську, Орлі та інших російських регіонах, а також на ТОТ.

