Гори-гори ясно: в Москве вспыхнула подстанция
- В Москве вспыхнула подстанция в районе Тушино по неизвестным причинам.
- Российские власти часто скрывают масштабы отключений, называя их "плановыми работами".
Вечер 27 января в Москве выдался "удивительным". Там вспыхнула подстанция.
В сети публикуют видео с места происшествия, передает 24 Канал.
Что известно о ситуации в Москве?
Известно, что инцидент произошел в Тушино – районе на северо-западе Москвы.
Вспыхнула подстанция по неизвестным причинам.
Зрелище было довольно яркое. Москвичи не забыли его зафиксировать на камеры.
В Москве вспыхнула подстанция: смотрите видео
Как отмечали в телеграмм-канале Exilenova+ несколько дней назад, российские власти часто скрывают реальные масштабы отключений. Зато продолжает называть их "плановыми работами" или "кратковременными инцидентами", чтобы не было паники среди россиян.
За последнее время трансформаторы не выдержали нагрузки в Мурманске, Белгороде, Брянске, Орле и других российских регионах, а также на ВОТ.
Взрывы в России: последние новости
В ночь на 26 января украинские беспилотники атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани. Там зафиксировали масштабный пожар и взрывы. В результате атаки повреждены 4 жилых дома, а также пострадал один человек.
А ночью 25 января в Белгороде, Таганроге и Перми были блэкауты из-за вероятных атак дронов и аварий на сетях. В то же время некоторые россияне не исключали и бытовых причин отсутствия света.
Интересно, что вечером 24 января Белгород пережил массированную атаку. Вероятно, была атакована местная ТЭЦ. Россияне утверждали, что той ночью на область летели по меньшей мере 40 ракет HIMARS".