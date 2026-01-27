В сети публикуют видео с места происшествия, передает 24 Канал.

Что известно о ситуации в Москве?

Известно, что инцидент произошел в Тушино – районе на северо-западе Москвы.

Вспыхнула подстанция по неизвестным причинам.

Зрелище было довольно яркое. Москвичи не забыли его зафиксировать на камеры.

В Москве вспыхнула подстанция: смотрите видео

Как отмечали в телеграмм-канале Exilenova+ несколько дней назад, российские власти часто скрывают реальные масштабы отключений. Зато продолжает называть их "плановыми работами" или "кратковременными инцидентами", чтобы не было паники среди россиян.

За последнее время трансформаторы не выдержали нагрузки в Мурманске, Белгороде, Брянске, Орле и других российских регионах, а также на ВОТ.

