Пишеться історія, – Мстислав Банік про кібервійну Мінцифри, нові послуги Дії і StarLink-інтернет

Поки війська ЗСУ борються з російськими загарбниками в Україні, Міністерство цифрової трансформації запустило потужну війну на своєму фронті – кібервійну. Кожного дня ворог отримує важкі удари, а ми – стаємо міцнішими та озброєнішими. Відбиття хакерських атак, запуск нових "військових" сервісів Дії, підтримка Ілона Маска й не тільки – усе це лише маленька частина успіху кібервійни.

Ця перша масштабна світова кібервійна розгортається на наших з вами очах – кожної хвилини, кожного дня, вона буде завтра і після, як мінімум – до нашої перемоги. Лідером кібервійни з упевненістю можна назвати Міністерство цифрової трансформації України. Команда віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова менш як за місяць організувала такий потужний фронт онлайн боротьби, що ним захоплюється весь світ. І долучається.

Важливо Перша у світі кібервійна почалася, – Федоров

Поки в онлайн просторі тривають кібербої, ми в межах проєкту "Інтерв’ю24" поговорили з керівником із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстиславом Баніком.

За останні 3 тижні Мінцифра частково змінила свою роботу. Це й не дивно, адже через війну запити українців стали зовсім іншими. Так, у застосунку Дія з'явилися одразу декілька корисних сервісів – єДокумент і єПідтримка, телебачення й радіо, а ще – можна одразу через застосунок перекинути гроші на підтримку армії (що закликаємо вас робити) чи допомогти СБУ й повідомити місцеперебування російських військ і техніки.

Отже, відповіді на усі питання про безпеку та нові послуги Дії, плани на майбутнє, про StarLink-інтернет від Ілона Маска та успішну кібервійну й ІТ-армію – читайте та дивіться в розмові з Мстиславом Баніком.

Інтерв'ю з Мстиславом Баніком у відеоформаті

Як працює Дія в час війни

Мінцифра і Дія зараз тримають такий важливий кіберфронт у війні з Росією. Як змінилась загалом робота Міністерства в час війни? Чи є послуги, які ви поставили на "стоп" і над чим працюєте зараз?

Звісно, багатьох початок війни застав зненацька. Але не можу сказати, що багато якихось проєктів поставили на очікування.

Незадовго до початку війни, до нападу Росії, у нас відбувся Diia Summit, на якому ми презентували нові послуги, сервіси і результати нашої роботи за останній тривалий період. Зазвичай, і цього разу це не було виключенням, після Diia Summit ми скоріше продовжуємо налагоджувати процеси, перевіряти, щоб все працювало. Тобто продовжуємо відладку тих сервісів, які вже запущені.

Не можу сказати, що теперішня ситуація сильно вдарила (по Дії – 24 канал), але, звісно, що з'явилася велика кількість абсолютно нових задач і викликів, які нас чекали з початку війни.

З початку війни з міркувань безпеки держреєстри відключили, відповідно цифровий паспорт чи водійське посвідчення в Дії не завжди були під рукою. Але хочу підкреслити, що навіть під час складного воєнного стану ми запускаємо нові послуги та сервіси в Дії, які є найнеобхіднішими для українців.

Які нові послуги з'явилися в Дії

Перше. Ми запустили єПідтримку в розмірі 6500 гривень для людей, які є підприємцями або найманими працівниками в регіонах, де ведуться активні бойові дії. Відповідно ці люди можуть подаватися на отримання додаткових грошей, оскільки в них немає можливості працювати, вести підприємницьку діяльність і так далі. Ну й до того ж у єПідтримці вже повністю зняті всі обмеження на використання саме картки єПідтримка. Люди можуть знімати готівку, розраховуватись за будь-що. Фактично, єПідтримка перетворилась на таку соціальну картку для надходжень.



в розмірі 6500 гривень для людей, які є підприємцями або найманими працівниками в регіонах, де ведуться активні бойові дії. Відповідно ці люди можуть подаватися на отримання додаткових грошей, оскільки в них немає можливості працювати, вести підприємницьку діяльність і так далі. Ну й до того ж у єПідтримці вже повністю зняті всі обмеження на використання саме картки єПідтримка. Люди можуть знімати готівку, розраховуватись за будь-що. Фактично, єПідтримка перетворилась на таку соціальну картку для надходжень. Друге. Ми запустили Дія.TV і Дія.Радіо в мобільному застосунку. Причина дуже проста – ворог намагається бити по телевізійних вишках, відключати або глушити інтернет. Тому для того, щоб у людей була можливість розуміти, що відбувається в країні, який порядок денний, мати доступ до саме українських новин, вони можуть за наявності хоч якогось інтернету, дивитися кілька каналів, які цілодобово ведуть марафон, і слухати громадське радіо.

Зараз один з мобільних операторів взагалі обнулив рахунок трафіку, тобто навіть якщо людина цілодобово дивиться телебачення через Дію, їй не рахуються витрати трафіку. Чекаємо такі ж рішення і від інших.



в мобільному застосунку. Причина дуже проста – ворог намагається бити по телевізійних вишках, відключати або глушити інтернет. Тому для того, щоб у людей була можливість розуміти, що відбувається в країні, який порядок денний, мати доступ до саме українських новин, вони можуть за наявності хоч якогось інтернету, дивитися кілька каналів, які цілодобово ведуть марафон, і слухати громадське радіо. Зараз один з мобільних операторів взагалі обнулив рахунок трафіку, тобто навіть якщо людина цілодобово дивиться телебачення через Дію, їй не рахуються витрати трафіку. Чекаємо такі ж рішення і від інших. Третє. Ми швидко запустили донати на українську армію через фонд "Повернись живим" і максимально просто налаштували швидку інтеграцію. Просто через Дію можна обирати суму оплати і надіслати її фонду.



і максимально просто налаштували швидку інтеграцію. Просто через Дію можна обирати суму оплати і надіслати її фонду. Четверте. Також ми нещодавно запустили чат-бот єВорог . Він по суті виконує ту ж функцію, що і телеграм-бот Служби безпеки України @stop_russian_war_bot. Головна відмінність від інших ботів – авторизація через застосунок Дія. Це потрібно, щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео, та робить інформацію більш прозорою, щоб наші колеги з відповідних силових відомств швидше могли обробляти її. Крім того, людині простіше дістатися до цього чат-боту в один клік через Дію.



запустили . Він по суті виконує ту ж функцію, що і телеграм-бот Служби безпеки України @stop_russian_war_bot. Головна відмінність від інших ботів – авторизація через застосунок Дія. Це потрібно, щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео, та робить інформацію більш прозорою, щоб наші колеги з відповідних силових відомств швидше могли обробляти її. Крім того, людині простіше дістатися до цього чат-боту в один клік через Дію. П'яте. Ми запустили єДокумент. Що це таке і навіщо він потрібен? Це абсолютно нова сутність – робота єДокументу розрахована саме на воєнний час. Дані формуються на основі даних, які ми отримуємо з Bank-ID – прізвище, ім'я по батькові, серія і номер паспорта, податковий номер тощо. Або ж якщо людина авторизується за допомогою NFC і використовує для цього ІD-карту чи закордонний паспорт, то відповідно там міститься ця ж інформація. єДокумент доступний офлайн, він не прив'язаний до державних реєстрів. Тому люди, які забули документи через метушню, втратили їх разом з домівками, мають можливість користуватися єДокументом. Тим паче наші колеги з інших країн з великим розумінням до цього ставляться. У принципі, використовуючи Дію, доволі багато людей виїжджають навіть за кордон. Щоб єДокумент з’явився у вашій Дії необхідно оновити застосунок.

Мабуть, з основного це все, що ми зараз зробили.

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єДокумент насправді дуже класний і зручний в час війни. А ще він виглядає дуже патріотично і внизу має легендарне послання російського корабля. Чому вирішили додати це гасло і кому взагалі прийшла така ідея?

Це спільне, командне. Можливо, ідею подав Михайло Федоров, хоча точно я вже не пам'ятаю. Занадто швидко відбувається вся робота. І знаєте, це (гасло на єДокументі – 24 канал) – частина підбадьорення для наших людей.

Як виглядає єДокумент в Дії: відео

Чим особливі усі "воєнні" послуги Дії

Ви вже розповіли, чим єВорог відрізняється від чат-бота СБУ. Знаю, що насправді такі речі максимально засекречені. Але наскільки ефективний чат-бот в Дії і скільки людей користуються ним?

У першу добу запуску в нас було 100 перевірених звернень. Зокрема, ми зі свого боку перевірили, що це не фейкові геолокації (розташування російських військ – 24 канал), і ми були готові їх передавати. Люди доволі активно включаються. У нас все-таки понад 15 мільйонів користувачів, це дається в знаки. Тому українці дуже активно користуються таким державним сервісом.

Як повідомити про ворожу техніку в єВорогу: відео

Круто! А як щодо єПідтримки – в яких областях зараз люди можуть отримати гроші і скільки вже подано заявок?

Що стосується областей, це:

Чернігівська,

Сумська,

Харківська,

Херсонська,

Миколаївська,

Запорізька,

Донецька,

Луганська,

Житомирська,

Одеська,

Волинська,

Дніпропетровська,

Київська,

Київ.

У програмі беруть участь усі банки, які підключені до єПідтримки: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ, Правекс Банк.

На даний момент (станом на вечір 17 березня) на єПідтримку подано 2 мільйони 900 тисяч заявок.

Розумію, що Мінекономіки мало б розрахувати гроші для усіх постраждалих. Але з вашого боку, регулюєте це якось і чи можливо, що згодом будуть обмеження по кількості людей, які подаються на отримання 6500 гривень?

Ні. У жодному разі. Ми в цьому випадку, як і завжди, є технічним реалізатором. Тобто є Кабмін, який вирішує розмір оплати, як це все має працювати, інші умови, а ми просто технічно реалізуємо їхнє бачення. У нас в жодному разі немає задачі обмежити кількість охочих. І що стосується запланованих коштів у бюджеті, то, думаю, Мінекономіки розрахували цю суму і всі кошти повною мірою.

Ще одна справді крута послуга в Дії стосується відправки грошей на армію. Я скористалася нею у перший же день – це надійний спосіб, і я розуміла, що гроші підуть на перевірений рахунок. З моменту запуску скільки грошей вже перерахували користувачі на допомогу нашим захисникам?

Станом на вечір 17 березня українці вже зібрали на допомогу армії в Дії 150 мільйонів гривень. До збору коштів долучилися понад 160 тисяч людей.

Ми обрали фонд "Повернись живим" як найбільший і такий, що регулярно робить закупки і публічно звітує про те, що він придбав. Тому ми разом з ними налаштували інтеграцію. Зрозуміло, що у воєнний час, у такій ситуації звіти можуть бути із затримками, тому що вони цілодобово зайняті допомогою армії.

Щоб допомогти армії не треба нікуди переходити, на жоден інший сайт. Просто через Дію обираєш суму і за номером карти, Apple Pay чи Google Pay спокійно сплачуєш кошти. Це, по-перше, викликає довіру, а по-друге, дає більшу увагу і доступ до послуги, адже ми розмістили її на першому екрані.

Тому охочим перерахувати кошти на армію не треба шукати реквізити і так далі, а просто відкрити Дію і одразу це зробити.

Як переказати кошти на армію в Дії: відеоінструкція

Є ще послуги в Дії, які поки що недоступні онлайн в умовах війни через тимчасове відключення реєстрів? Наприклад, єМалятко. Як українцям реєструвати зараз дитину і коли можливо буде повернути ці послуги?

Є тимчасові сценарії для людей в офлайні. Вони не пов'язані з Дією, на жаль. Нагадаю, що Дія не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх із держреєстрів, які надійно захищені. І тим паче є багато ситуацій, коли зараз діти народжуються в бомбосховищах і там немає всього, немає відповідності тому процесу, який би передбачав використання єМалятка. Однак ми працюємо над рішенням, щоб послуга стала більш доступна.

Наразі народження малюка можна зареєструвати офлайн. Розповідаю, як це зробити. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану працюють у штатному режимі. Окрім міст та районів, де ведуться активні бойові дії, дитину можна зареєструвати в будь-якому відділі, який працює. Незалежно від місця народження дитини та проживання батьків. Простоо необхідно показати паперове медичне свідоцтво про народження за форми №103/о.

Які послуги зараз не працюють в Дії

Інтерв'ю 24 " – новий проєкт на сайті 24 каналу про найважливіші теми. Розмови, які змінюють країну на краще. Авторка проєкту – заступниця головної редакторки сайту Анастасія Зазуляк

Що стосується інших послуг, які відключені, то зараз це:

реєстрація місця проживання. Оскільки на період воєнного стану ця послуга в принципі недоступна людям.

податкові послуги. Чекаємо, коли податкова сповістить нас, що вони готові зі свого боку технічно продовжувати обслуговування цих сервісів. І тоді ми одразу їх повернемо назад.

Знаю, що з початку війни були відключені реєстри, з яких Дія підтягувала дані, деякі документи були недоступні. Але міністр Федоров вже розповів, що в застосунку знову підтягуватиметься закордонний паспорт або ID-карта. Які послуги ви вже відновили, а які запрацюють в найближчі дні?

Відключення реєстрів дійсно було однією з причин запуску єДокументу. Зараз вже всі доступні людям документи у застосунку продовжують функціонувати. Тобто паспорти, студентські, водійські документи, податковий номер і свідоцтво про народження дитини вже працюють повноцінно.

Загалом у Дії близько 80 послуг. І які з них зараз зупинені – складно сказати. Адже частина з них постійно перезапускається.

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Кілька днів тому ви писали, що не варто видаляти Дію, бо зникнуть усі документи. Цього не можна робити досі? І що робити людям, якщо таки видалили застосунок і в них зникли усі документи?

Це буває тимчасова історія. В якому плані? Усі ми пам'ятаємо, що Дія не зберігає дані. З того моменту, як почали відключати реєстри, ми продовжили термін дії сесій документів у самому застосунку. Відповідно повну інформацію про той же паспорт можна було б переглядати і далі. Просто не могли переглядати QR-коди. Це стосується і водійських документів.

Особливість полягає в тому, якщо ми зберегли сесію всередині телефону, але людина натиснула "вихід" або перевстановила її, то звісно, нічого не зберігається. А заново підтягнути з реєстру на той момент було неможливо. Це ж стосується Covid-сертифікатів. Вони зберігаються саме на девайсі. Відповідно, щоразу їх треба було перезамовляти, якщо ви, наприклад, змінили телефон чи вийшли з Дії. Тому після виходу з Дії Covid-сертифікати також зникали.

Очевидно, якщо в нас немає даних паспорта, за якими можна генерувати Covid-сертифікати, то їх неможливо було згенерувати. Але зараз уже все працює повноцінно, усе генерується.

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Чи захищені дані в Дії

Зараз у нас триває потужна кібервійна і кожного дня на Україну – на державні сайти та ЗМІ – летять великі хакерські атаки. Сьогодні (розмова записувалась 16 березня) увесь день атакують різні ЗМІ, зокрема й наш сайт 24 каналу. А як захищена Дія і дані людей у ній?

Усе в порядку. Атаки, які були і перед початком війни, не мали для нас жодного негативного впливу. Хотів би відзначити, що велику роль, безумовно, зіграло дві речі:

перше – те, що ми буквально у кінці січня закінчили bug bounty. Це коли фахівці з кібербезпеки з усього світу шукали вразливості в Дії. Їм знайти їх не вдалося. Ми точно впевнені, що вкрасти будь-які дані з Дії неможливо. Зламати також.

перед початком війни ми повністю адаптувались до атак, які вже починались – збільшили потужності та системи захисту. Тому жодні вразливості у Дії зараз нам взагалі не загрожують.

Про Дія.TV і Дія.Радіо

Щодо Дія.TV і Дія.Радіо. Багато людей зараз не мають нормального зв'язку. Багато сидять у підвалах та бомбосховищах без інтернету. Чи працює трансляція, навіть якщо немає зв'язку?

Ні, якщо немає інтернету, немає і такої можливості, коли взагалі відсутнє підключення. Але якщо сигнал слабкий, можна слухати радіо. Якщо є WI-FI, то можна користуватись і тим, і тим.

Мобільні оператори також додатково запустили внутрішній роумінг між операторами. Наприклад, якщо росіяни пошкодили вежу якогось із операторів, то є змога просто обрати іншого оператора і продовжити користуватися своїм номером телефону, але через вежу іншого оператора. Це для ситуацій, коли немає покриття.

Які нові послуги очікувати в Дії

Коли плануєте запускати дитячий контент на Дія.TV? Такі розмови вже були.

Усе в процесі. Ми швидко випускаємо продукт за продуктом. Тому, сподіваємось, що найближчим часом вдасться це зробити.

Справді, майже кожного дня і кожного тижня виходять нові послуги в Дії. Над чим працюєте зараз і які нові послуги можна чекати українцям?

Зараз активно працюємо над послугою, яку анонсував прем'єр-міністр Шмигаль – можна буде подавати форму на відшкодування за пошкодження майна через війну.

Тут є кілька особливостей. Анонсувати саму послугу зараз складно, адже ми ще фіналізуємо бачення всередині. Але є важливий момент. Треба, щоб люди зрозуміли: коли вони подадуть цю заяву, це не означатиме, що держава перекине кошти і вони зразу "капнуть" на карту за зруйновану квартиру чи будь-що.

Відшкодування будуть пізніше. Буде розуміння і фондів, які будуть допомагати з такими відшкодуваннями. Тому зараз ми просто збиратимемо і передаватимемо ці заяви. Вже далі вони будуть розглядатися в процесі.

Коли приблизно можуть запустити цю послугу?

У нас дедлайни є завжди. Наступного тижня хотілося б мати уже фінальне розуміння і розробляти її.

Крім цієї послуги, є ще якісь нові, над якими зараз працюєте і плануєте запускати?

Мабуть, що зараз основний фокус на цьому.

Співпраця з міжнародними партнерами

Молдова почала приймати наші документи в застосунку. У вас завжди активна співпраця є Євросоюзом щодо послуг. Як співпрацюєте зараз з міжнародними партнерами?

Діалоги є. Що стосується Молдови, то у них введено режим надзвичайного стану. І в цей період вони мають можливість приймати наші документи з Дії. Паралельно у нас з ними є діалог, ми працюємо над тим, щоб знайти рішення, аби впровадити Дію повноцінно і дати можливість перевіряти документи. Тобто, щоб українці в Молдові могли нею користуватись.

Що стосується інших країн, то також діалог є. Об'єктивно, люди дійсно використовують цифрові документи, коли в’їжджають на територію ЄС. Саме тому у нас є діалог.

Хто отримає доступ до StarLink-інтернету

Коли міністр Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска і попросив його забезпечити Україну станціями StarLink компанії SpaceX, Маск доволі швидко відреагував, погодився і вже за кілька днів StarLink приїхав в нашу країну. Однак багато людей думають, що зможуть просто під’єднатися і отримати доступ до цього інтернету. Але ж не все так просто. Хто зможе до нього під’єднуватись, коли і що для цього технічно потрібно?

StarLink надходить до України певними партіями. Як взагалі працює ця система? Є супутник, який може роздавати інтернет. Однак це не означає, що кожен з нас може підключитися до WI-FI в повітрі.

StarLink – це певна система: є супутник і є антена, яка ловить цей сигнал і далі може передавати як WI-FI інтернет в певні локації. Зараз розподіляють StarLink за тими точками, де вони найбільш необхідні:

по державному сектору, де вони потрібні,

по медичному напрямку,

іноді для Засобів масової інформації і так далі.

Відповідно там, де точно треба мати безперебійний доступ до інтернету, де це важливо.

Наразі ми встановлюємо термінали StarLink у місцях, де відсутній інтернет через воєнні дії. З питань безпеки список місць, де вони встановлені, розкрити не можемо.

Можливо, з часом кількість антен, якими буде покрита Україна, дасть змогу так чи інакше в різних місцях мати доступ до StarLink. Однак це не мобільне покриття. Тобто, він справді працює як WI-FI. От я зараз підключений до StarLink і спілкуюсь з вами.



Перша партія Starlink прибула в Україну наприкінці лютого / Фото з фейсбука Михайла Федорова

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Мої колеги з Техно24 помітили, що в партії, якими приїжджали StarLink, частина самих антен – старої моделі, інша – новішої. Є якесь певне співвідношення?

Ні, найперша партія була попередньої версії, але її доставили за кілька днів. Це було найбільшим фокусом. Тим паче коли доставляють StarLink не час перебирати їхньою версією, коли можна почати одразу користуватися тими перевагами, якими він надає.

Про кібервійну та успіхи Мінцифри

Всі ми розуміємо, що зараз відбувається перша масштабна кібервійна. І Мінцифри – основний гравець у цій війні. Міністерство долучає партнерів, людей з інших країн. Що зараз відбувається на кіберфронті? Розкажіть про величезну ІТ-армію, її мету, хто в неї входить?

Насправді ІТ-армія – це велике волонтерське об'єднання людей зі всього світу, які спеціалізуються саме на кібернапрямку. Основний канал комунікації з ними це наш телеграм-канал. У ньому публікуються завдання.

Тобто, є технічна команда, яка підбирає ці завдання, аналізує поточну ситуацію та результати. І десятки тисяч людей під'єднуються до цієї кібервійни.

Як цифрова блокада, – "залізний купол", як казав Федоров, – відіб'ється на Росії та її жителях? Тому що це теж робота IТ-армії.

Я це питання розділив би на 3 напрямки:

1. Класичні задачі ІТ-армії, тобто ті, які публікуються на каналі. Там є конкретні об'єкти, які атакуються і так далі. Особливість в тому, що це певний волонтерський рух. Атаки йдуть на держресурси, на великі корпорації, операторів зв'язку, банки тощо. А також на деякі побутові сервіси, якими користується населення Росії.

Волонтери цього напрямку спрямовані на порушення доступності певних цифрових ресурсів, щоб привернути увагу росіян, щоб ті розуміли, що насправді відбувається. Ключова мета – паралізувати їхню роботу для того, щоб не тільки політична чи військова верхівка в Росії була залучена, а й щоб росіяни відчували результат вторгнення в Україну на собі.

2. Заклик компаній, переважно з ІТ-напрямку та з багатьох інших, на те, щоб вони припиняли свою діяльність на російському ринку. На цьому дуже сфокусований Михайло Федоров. Це також знекровлює державні корпорації, бізнес. Це ті наслідки, яких зазнають росіяни через вторгнення в Україну.

3. Інформаційний. Ми максимально комунікуємо про ті речі, які відбуваються в Україні, щоб боротися з фейками і не давати можливості перебивати ефіри і впливати на думку українців.

Також кібервійну Росії оголосило потужне кіберугруповання Anonymous. Вони самі вибирають собі цілі та атакують державні веб-сайти, масштабні організації з безпеки. Anonymous виступає суворо проти цензури в інтернеті, переслідування та нагляду. І зараз це перший приклад оголошення війни цілій країні! Anonymous, як і весь світ, бачать страшні злочини проти українського народу, вони не залишилися осторонь і роблять свій внесок у боротьбу проти агресора.

Наприклад, Anonymous зламує безліч російських серверів і руйнує російські урядові веб-сайти, такі як Роскомнадзор, Роскосмос, Росатом. Силами угрупування заглушили російське військове радіо, були зламані телевізійні сервіси та багато інших потужних кейсів, які ви можете побачити у твітері Anonymous.

Твіти хакерів Anonymous, які на підтримку України атакують Росію / скриншоти з твітера

Ця кібервійна з кожним днем набирає обертів і стає потужнішою. І наостанок – розумієте, що зараз ви, Міністерство, і загалом вся ІТ-армія України і світу пишете історію, якою завжди будете пишатись?

Насправді, мабуть, що так. Але на цьому усвідомленні ми не живемо. Ми робимо те, у чому можемо бути максимально ефективними. Виходить так, що багато речей, які ми робимо такими і є. Це і перший цифровий паспорт у світі, ті проєкти, які ми запускаємо, та ж Дія.Сіті, комплексні послуги – багато з них реально революційні у світі.

Зараз ми так само наші зусилля і наші таланти докладаємо до того, щоб перемагати у кібервійні. Виходить, що ви праві. Пишеться історія.

Розмова з Мстиславом Баніком записана 16 березня 2022 року. Вірю, що наступна відбудеться вже в мирний час, коли Україна переможе Росію, а її війська покинуть нашу територію. Ми точно здобудемо перемогу не тільки у жорстокій реальній війні, дипломатичній чи культурній, а й в кібервійні. Ми готові битися до кінця. Ми пишаємось бійцями кожного фронту і підтримуємо їх на нашому, інформаційному фронті 24 каналу.

Слава Україні! Героям Слава!