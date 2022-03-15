Загалом у кіберармії діють понад 400 тисяч учасників. Про це розповів заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.

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На допомогу Україні прийшли найкращі фахівці

За словами Жори, Україна почала формувати власну кіберармію, однак не встигла завершити цей процес.

На допомогу державі прийшли наші кіберфахівці, які є найкращими у світі. Українська кіберармія – це самоорганізований волонтерський рух, який зараз ми оцінюємо в 400 тисяч активістів,

– зазначив заступник голови Держспецзв'язку

За його словами, українські бізнес і державні структури – стійкі до кіберагресії з боку Росії. Водночас забезпечення працездатності інформаційної інфраструктури України, як державної, так і приватної, свідчить про ефективну роботу.

"Нині непереливки всім ворожим структурам, які безпосередньо відповідальні за здійснення агресії проти України. І це так само заслуга нашого кіберопору", – зауважив посадовець.

Жора підсумував, що на думку росіян, такі масштабні атаки на їхню інформаційну структуру могла організувати лише супердержава. Мабуть, це трапилося через те, що вони не знали про існування супернароду України.

Дивіться звернення Віктора Жори: