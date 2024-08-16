Вигідно для Росії: що могла отримати країна-агресорка після підриву "Північного потоку"

У вересні 2022 року на маршрутах російських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" пролунали вибухи. Це сталося у територіальних водах Швеції та Данії.

Майже через 2 роки після події видання The Wall Street Journal написало, що підрив нібито спланували в Україні. Як розповів 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, моделювання цієї ситуації не дуже правдоподібне.

До теми Як результат розслідування підриву "Північного потоку" вплине на відносини Німеччини та України

Кому насправді вигідний підрив

У матеріалі The Wall Street Journal мовиться про те, що операцію нібито схвалив Володимир Зеленський, втім згодом від неї відмовився. А диверсію буцімто планував тодішній головком Валерій Залужний.

Цікаво, що після вибухів було пошкоджено першу гілку газогону, а другу значно менше. Тоді Росія одразу запропонувала направляти газ другою гілкою, яка тоді була під санкціями. Фактично цим країна-агресорка намагалася обійти санкції Заходу проти "Північного потоку-2".

Якщо проаналізувати ці події, то ситуація була вигідна саме росіянам. Є такий вислів, що треба шукати тих, кому це вигідно. Саме Росії підходила ця історія, щоб Європа порушила свої ж санкції,

– зауважив Іван Ус.

А зважаючи на те, що про підрив заговорили знову, окупанти, можливо, хочуть використати це, щоб внести розкол між Україною та партнерами. Було б непогано, якби незалежні розслідувачі проаналізували публікацію The Wall Street Journal. Адже наведені матеріали викликають більше запитань, ніж відповідей.

Підрив "Північного потоку": що відомо