Журналісти видання посилаються на власні джерела серед українських посадовців. Зокрема на неназваного офіцера, який буцімто брав участь в операції, і ще трьох людей, "ознайомлених з цією справою". Повідомляється, що операцією нібито керував тодішній головком ЗСУ Залужний.

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Що пише The Wall Street Journal про операцію з підриву "Північний потік"

Журналісти заявили, що операцію вигадали у травні 2022 року. "Північний потік" заважав Україні, адже газопроводи, які транспортували російський газ до Європи, забезпечували Кремль грошима на війну.

Повідомляється, що президент України Володимир Зеленський нібито спочатку схвалив план підриву газопроводів. Але згодом нідерландська розвідка дізналася про плани й передала їх американському Центральному розвідуправлінню.

Тоді ЦРУ попросило Зеленського зупинити підготовку й він віддав наказ згорнути план підриву. Однак на тому етапі Залужний вже не зміг зупинити диверсію. За словами видання, Залужний відповів президенту, що диверсійна група залишилася без зв’язку, і її не можна відкликати, бо будь-який контакт з учасниками може скомпрометувати операцію.

Залужний, СБУ та ОП заперечують причетність до підриву газопроводів

Валерій Залужний у коментарі WSJ сказав, що йому нічого не відомо про таку операцію, а будь-які припущення про протилежне є "простою провокацією". Він також додав, що ЗСУ не уповноважені проводити закордонні місії, і тому він не брав би в них участі.

Високопосадовець СБУ також сказав виданню, що український уряд не причетний до підриву "Північних потоків", а Зеленський, зокрема "не схвалював здійснення будь-яких подібних дій на території третіх країн і не віддавав відповідних наказів".

Радник голови ОП Михайло Подоляк також заперечив виданню Reuters, що до операції причетна Україна.

Такий акт може бути здійснений лише за наявності великих технічних та фінансових ресурсів. І хто всім цим мав на момент бомбардування? Тільки Росія,

– заявив він.

За даними The Wall Street Journal, операція з підриву нібито коштувала близько 300 тисяч доларів, а одним з її керівників нібито був розвідник Роман Червінський.

Повідомляється, що організатори орендували невелику прогулянкову яхту Andromeda, де були 6 людей, серед яких професійні водолази. На борту також була жінка.

Неназвані джерела. з якими спілкувалися журналісти WSJ, заявили, що трубопроводи були законною ціллю в оборонній війні України проти Росії.