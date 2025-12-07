По всій Україні оголосили небезпеку: Росія обстрілює Кременчук "Кинджалами" і балістикою
- В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через пуски ракет "Кинджал".
- Ворог атакує Кременчук.
Уночі 7 грудня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Окупанти підняли у небо носій гіперзвукових ракет.
О 01:22 повітряна тривога поширилися на різні області. Ракетна загроза нависла над усією Україною, передає 24 Канал.
Дивіться також Росія почала новий терор "Шахедами": тривога дісталася Київщини
Що відомо про атаку "Кинджалами" на Україну?
Окупанти підняли у небо носій гіперзвукових ракет "Кинджал". Йдеться про літак МіГ-31К.
Спершу монітори попередили, що ворог здійснив пуски "Кинджалів". У Повітряних силах підтвердили, що швидкісна ціль зі сходу рухається у напрямку Сумщини.
О 01:27 військові уточнили, що ракета прямує на Кременчук і закликали містян перейти в укриття.
Монітори пишуть, що на місто летять два "Кинджали".
Ще цілі на Полтавщині курсом на Кременчук,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил о 01:29.
О 01:30 для низки областей додалася загроза балістики з Воронезької та Курської областей.
Монітори зазначають, що на Кременчук летять і "Кинджали", і балістика.
Зауважимо, що місто водночас перебуває і під масованою атакою десятка дронів. Там вже чули серію вибухів. Місцеві телеграм-канали зауважили, що "Шахеди" летять дуже низько, тому їх важко збивати. О 01:37 Повітряні сили повідомили про нову групу БпЛА на Сумщині – курсом на Полтавщину. Ще група БпЛА на Полтавщині прямує курсом на Кременчук.
О 01:36 з'явилася інформація, що у повітрі вже три російських МіГ-31К.
О 01:38 стало відомо про новий пуск "Кинджала" у напрямку Кременчука.
Що відомо про останні російські обстріли українських міст?
- Другий день поспіль під масованими ударами дронів перебуває Фастів, що на Київщині. Раніше ворог вже атакував залізничну станцію у місті.
- Також увечері 6 грудня росіяни вдарили безпілотниками по Новгород-Сіверському. У власному будинку загинув 50-річний чоловік. Пошкоджені відділок поліції, будівля медичного коледжу, щонайменше вісім приватних житлових будинків та цивільне авто.
- Під час масованої атаки противник уразив об'єкти генерації ДТЕК та підстанції Укренерго у 8 областях.