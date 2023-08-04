По всій Україні – повітряна тривога: у небі російські МіГ-31К, які можуть нести "Кинджали"

По всій Україні вдень 4 серпня пролунали сигнали повітряної тривоги. Причиною цього став виліт російського літака МіГ-31К, який є потенційним носієм ракет "Кинджал".

Ця ракета становить загрозу для всіх областей нашої країни. 24 Канал закликає громадян негайно попрямувати в укриття та перебувати там до відбоїв повітряних тривог.

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У небі знову російські МіГ-31К

У Повітряних силах повідомили, що близько 13:38 вони зафіксували виліт російського літака МіГ-31К, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал". Через це вони оголосили повітряну тривогу по всіх областях нашої держави.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС Росії з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

– сказали у Повітряних Силах.

Літак з ракетою "Кинджал" є небезпечний тим, що вони можуть оминати українську протиповітряну оборону. Крім того, МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ, які можуть мати на собі крилаті ракети.

У телеграм-каналі Monitor пояснили, чому Повітряні сили дають тривогу, коли вилітає цей літак. Там зазначили, що зльоти бортів МіГ-31К можуть здійснюватись у тому числі для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо.

Там наголосили, що Повітряні сили зобов'язанні реагувати на такі на потенційні загрози, навіть коли ворожі борти знаходяться на відстані декількох областей Росії від держкордону України.

"Повітряна тривога не оголошується без причини. Її оголошують навіть коли є потенційна загроза", – сказали у телеграм-каналі Monitor.

Чому важливо перебувати в укритті під час тривоги