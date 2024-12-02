Затори та нові маршрути автобусів: як виглядають підходи до Подільського мосту в Києві

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У столиці 1 грудня відкрили рух для приватних авто Подільським мостом, який наразі сполучає Райдужний масив та Русанівські сади із Рибальським островом та Подолом. Рік тому мостом відкрили рух для екстрених служб та одного автобусного маршруту – №111, з площі Українських Героїв до Дарницької площі через станцію метро "Лівобережна". Тепер на новий міст, який будувався понад два десятиліття, можуть заїхати приватні авто (окрім вантажних), є також два нових маршрути з Троєщини та Воскресенки – №№ 110 та 112.

У кращих традиціях Києва підходи до мосту відкрили "до дати" – адже цього року відкриття тунелю під залізницею, без якого неможливо було запустити рух, уже переносилося – щонайменше впродовж осені. Інакше рух Подільським мостом довелося б відкривати у 2025 році.

Як виглядає новозбудована дорога до Подільського мосту з лівобережжя та які її недоліки – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Як тривала епопея з Подільським мостом Мостовий перехід, який мав би поєднати Воскресенку та Лісовий масив із Подолом, з'явився у планах ще у 1970-х роках. Ним також мала йти лінія метро від Севастопольської площі до Лісового масиву. На Воскресенці мала б бути влаштована пересадка на метро на Троєщину.



Перші кроки у спорудженні мосту відбулися у 1993 році, однак на 10 років справа заглохла. Будівництво продовжили у 2003-му. Кожна київська влада обіцяла відкриття мосту та метро на Троєщину у найближчі роки, однак будівництво постійно супроводжувалося простоями та аваріями. Зокрема у 2011 році впав плавучий кран "Захарій", що сповільнило будівництво Подільського мосту.



З 2017 року спорудження мосту поступово відновилося – було замкнено арку над Дніпром, добудовано з'їзди на Рибальський острів та Поділ. На самій естакаді мосту у конструкціях готові три станції метро – на Рибальському острові, на Трухановому острові та біля Десенки.

Звідки та куди прямує Подільський міст

Навіть на етапі проєкту проблемою Подільського мосту було те, що підходи до нього з обох берегів потребують масштабного будівництва.

З правого берега планувався тунель від вулиці Чорновола до околиці Подолу, де дорога виходила б на естакаду через Гавань.

З лівобережжя треба було перейти естакадою залізницю та вийти на вулицю Бальзака на Троєщині та на Броварський проспект через Воскресенку та Лісовий масив.

Обидва підходи в результаті посунули на невизначене майбутнє, про яке нагадують лише опори для естакади через Гавань. Саме через неї, до речі, має йти четверта лінія метро до станції "Тараса Шевченка".

У нинішньому вигляді Подільський міст йде "нізвідки й в нікуди" – з перевантажених транспортом Верхнього валу та Набережно-Хрещатицької до двосмугових доріг на Русанівських садах та Райдужному масиві, без прямого виходу на Троєщину.

Тимчасове рішення, що запустили у грудні цього року (про його тимчасовість свідчить жовта розмітка на дорогах) – це вузький з'їзд одною смугою в кожному напрямі в одному рівні з трамвайними коліями, зі світлофорами та трамвайними переїздами, на колишню глуху вулицю на Райдужному масиві.

Щоб дістатися Троєщини, треба значно "попетляти", а будівництву прямої дороги на шляхопровід вулиці Бальзака, вочевидь, завадив сквер, розбитий останніми роками "за ініціативи міського голови". Але тимчасове рішення часто стає постійним.

Як дістатися Подільського мосту з лівого берега

Новий мостовий перехід має стати альтернативою вічно перевантаженому Північному мосту та аварійному мосту Метро, під яким цього року почали споруджувати конструкції для підтримування. Але навіть у порівнянні із 60-річним мостом Метро із чотирисмуговим Броварським проспектом підходи до Подільського мосту виглядають слабо.

Шлях до мосту починається з вулиці Петра Вершигори на Райдужному масиві. Донедавна це був глухий кут із кінцевою зупинкою автобусів №№ 59 та 70. Імпровізованим переїздом через колії швидкісного трамвая звідти можна було потрапити до дачного масиву. Тепер тут – свіжовідремонтована дорога, звуження з чотирьох смуг до двох (через що, звичайно, "тягнучки") та світлофор через трамвайні колії.

Ще один варіант заїзду-виїзду – дорога до проспекту Шухевича, збудована 2012 року під час добудови трамвайної лінії до станції міської електрички. Обидві дороги – з Вершигори та з Шухевича – зустрічаються на світлофорному перехресті, де з незвички деякі водії губляться у поворотах. Далі такі ділянки:

по одній смузі до трамвайної естакади, збудованої у 2012 році біля станції електрички "Райдужний" (раніше – "Троєщина-2");

автобусна зупинка біля станції "Райдужний";

збудований цьогоріч тунель під залізницею (відкрито рух його автомобільною частиною, другий тунель для трамвайних колій до майбутньої станції метро ще будується);

дорога вулиці Центральної Садової;

дорога до власне траси Подільського мосту.

Дорога від вулиці Вершигори / Фото Лева Шевченка, 24 Канал

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У неділю, 1 грудня, у перший день запуску руху мостом, відносно невеликі "тягнучки" можна було побачити на вулиці Вершигори перед світлофором та на естакаді Подільського мосту над Горбачихою, тобто перед звуженням дороги.

Який громадський транспорт курсує

Напередодні запуску руху мостом міська влада анонсувала запуск двох автобусних маршрутів на додачу до 111-го, що ходить з Дарницької площі повз метро "Лівобережна" до площі Українських Героїв. Це такі маршрути:

110 – вул. Радунська (поблизу з перехрестям із вул. Милославською) – вул. Градинська – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського – вул. Рональда Рейгана – просп. Романа Шухевича – вул. Миколи Кибальчича – просп. Воскресенський – вул. Івана Микитенка – вул. Райдужна – вул. Петра Вершигори – підʼїзна дорога до Подільського мостового переходу – Подільський мостовий перехід – вул. Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вул. Набережно-Хрещатицька – Боричів узвіз – Володимирський узвіз – Європейська площа – вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – ст. м. "Площа Українських Героїв".

112 – вул. Івана Микитенка – вул. Остафія Дашкевича – вул. Едуарда Вільде – вул. Ірини Бекешкіної – вул. Миколи Кибальчича – просп. Воскресенський – вул. Івана Микитенка – вул. Райдужна – вул. Петра Вершигори – підʼїзна дорога до Подільського мостового переходу – Подільський мостовий перехід – вул. Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Нижній Вал – вул. Глибочицька – вул. Юрія Іллєнка – вул. Дегтярівська – ст. м. "Лукʼянівська".

У перший робочий день, 2 грудня, пасажири нових автобусних маршрутів стикнулися зі значними заторами – власне на Подільському мосту та на з'їзді на вулицю Набережно-Рибальську. Також можна відзначити дуже "сирий" стан транспортного вузла біля станції "Райдужний" – зі сходами у цементі, недобудованими пандусами, тимчасовими поручнями. Міська влада обіцяє привести до ладу територію до нового року.

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Нові маршрути автобусів / КМДА

Пересадний вузол біля станції "Райдужний" / Фото Лева Шевченка, 24 Канал

Автобуси цих маршрутів наразі працюють у режимі дослідження пасажиропотоку. А маршрут №61 від станції електрички "Воскресенка" до Троєщини призупинили через те, що його дублює маршрут №110. Також залишаються курсувати швидкісні трамвайні маршрути №№ 4 та 5 по Троєщині.

Що буде далі

Тимчасова схема руху ризикує стати постійною. Але вже ведеться будівництво естакади через залізницю – повноцінна дорога з Подільського мосту має вийти нею до проспекту Алішера Навої. Щодо виїзду на Троєщину – у травні КМДА зазначила 24 Каналу, що ведеться будівництво "основної постійної траси Подільського мостового переходу з тимчасовими технологічними під’їздами для доступу спеціалізованого, будівельного та технологічного транспорту".

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Також для повноцінного руху має бути добудований міст через Гавань, однак зараз там жодного руху на будмайданчиках немає. Ця естакада також потрібна для запуску четвертої лінії метрополітену – від станції "Тараса Шевченка" (там має бути пересадка на станцію "Подільська") щонайменше до станції на Русанівських садах біля залізниці.