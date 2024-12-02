Пробки и новые маршруты автобусов: как выглядят подходы к Подольскому мосту в Киеве

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В столице 1 декабря открыли движение для частных авто по Подольскому мосту, который сейчас соединяет Радужный массив и Русановские сады с Рыбальским островом и Подолом. Год назад по мосту открыли движение для экстренных служб и одного автобусного маршрута – №111, с площади Украинских Героев до Дарницкой площади через станцию метро "Левобережная". Теперь на новый мост, который строился более двух десятилетий, могут заехать частные авто (кроме грузовых), есть также два новых маршрута с Троещины и Воскресенки – №№ 110 и 112.

В лучших традициях Киева подходы к мосту открыли "до даты" – ведь в этом году открытие тоннеля под железной дорогой, без которого невозможно было запустить движение, уже переносилось – минимум в течение осени. Иначе движение по Подольскому мосту пришлось бы открывать в 2025 году.

Как выглядит новая дорога к Подольскому мосту с левобережья и какие ее недостатки – читайте в материале 24 Канала.

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Как длилась эпопея с Подольским мостом Мостовой переход, который должен был бы соединить Воскресенку и Лесной массив с Подолом, появился в планах еще в 1970-х годах. По нему также должна была идти линия метро от Севастопольской площади до Лесного массива. На Воскресенке должна была быть устроена пересадка на метро на Троещину.



Первые шаги в строительстве моста состоялись в 1993 году, однако на 10 лет дело заглохло. Строительство продолжили в 2003-м. Каждая киевская власть обещала открытие моста и метро на Троещину в ближайшие годы, однако строительство постоянно сопровождалось простоями и авариями. В частности в 2011 году упал плавучий кран "Захарий", что замедлило строительство Подольского моста.



С 2017 года строительство моста постепенно возобновилось – была закрыта арка над Днепром, достроены съезды на Рыбальский остров и Подол. На самой эстакаде моста в конструкциях готовы три станции метро – на Рыбальском острове, на Трухановом острове и возле Десенки.

Откуда и куда направляется Подольский мост

Даже на этапе проекта проблемой Подольского моста было то, что подходы к нему с обоих берегов требуют масштабного строительства.

С правого берега планировался тоннель от улицы Черновола до окраины Подола, где дорога выходила бы на эстакаду через Гавань.

С левобережья надо было перейти по эстакаде железную дорогу и выйти на улицу Бальзака на Троещине и на Броварской проспект через Воскресенку и Лесной массив.

Оба подхода в результате подвинули на неопределенное будущее, о котором напоминают только опоры для эстакады через Гавань. Именно через нее, кстати, должна идти четвертая линия метро до станции "Тараса Шевченко".

В нынешнем виде Подольский мост идет "ниоткуда и в никуда" – с перегруженных транспортом Верхнего вала и Набережно-Крещатицкой до двухполосных дорог на Русановских садах и Радужном массиве, без прямого выхода на Троещину.

Временное решение, что запустили в декабре этого года (о его временности свидетельствует желтая разметка на дорогах) – это узкий съезд одной полосой в каждом направлении в одном уровне с трамвайными путями, со светофорами и трамвайными переездами, на бывшую глухую улицу на Радужном массиве.

Чтобы добраться до Троещины, надо значительно "попетлять", а строительству прямой дороги на путепровод улицы Бальзака, очевидно, помешал сквер, разбитый в последние годы "по инициативе городского главы". Но временное решение часто становится постоянным.

Как добраться до Подольского моста с левого берега

Новый мостовой переход должен стать альтернативой вечно перегруженному Северному мосту и аварийному мосту Метро, под которым в этом году начали сооружать поддерживающие конструкции. Но даже по сравнению с 60-летним мостом Метро с четырехполосным Броварским проспектом подходы к Подольскому мосту выглядят слабо.

Путь к мосту начинается с улицы Петра Вершигоры на Радужном массиве. До недавнего времени это был тупик с конечной остановкой автобусов №№ 59 и 70. Импровизированным переездом через пути скоростного трамвая оттуда можно было попасть в дачный массив. Теперь здесь – свежеотремонтированная дорога, сужение с четырех полос до двух (из-за чего, конечно, "тянучки") и светофор через трамвайные пути.

Еще один вариант заезда-выезда – дорога к проспекту Шухевича, построена в 2012 году во время достройки трамвайной линии к станции городской электрички. Обе дороги – с Вершигоры и с Шухевича – встречаются на светофорном перекрестке, где с непривычки некоторые водители теряются в поворотах. Далее такие участки:

по одной полосе до трамвайной эстакады, построенной в 2012 году возле станции электрички "Радужный" (ранее – "Троещина-2");

автобусная остановка возле станции "Радужный";

построенный в этом году тоннель под железной дорогой (открыто движение по его автомобильной части, второй тоннель для трамвайных путей к будущей станции метро еще строится);

дорога улицы Центральной Садовой;

дорога к собственно трассе Подольского моста.

Дорога от улицы Вершигоры / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

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В воскресенье, 1 декабря, в первый день запуска движения по мосту, относительно небольшие "тянучки" можно было увидеть на улице Вершигоры перед светофором и на эстакаде Подольского моста над Горбачихой, то есть перед сужением дороги.

Какой общественный транспорт курсирует

Накануне запуска движения по мосту городские власти анонсировали запуск двух автобусных маршрутов в дополнение к 111-му, что ходит с Дарницкой площади мимо метро "Левобережная" до площади Украинских Героев. Это такие маршруты:

110 – ул. Радунская (вблизи с перекрестком с ул. Милославской) – ул. Градинская – ул. Сержа Лифаря – ул. Николая Закревского – ул. Рональда Рейгана – просп. Романа Шухевича – ул. Николая Кибальчича – просп. Воскресенский – ул. Ивана Микитенко – ул. Радужная – ул. Петра Вершигоры – подъездная дорога к Подольскому мостовому переходу – Подольский мостовой переход – ул. Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – ул. Набережно-Крещатицкая – Боричев спуск – Владимирский спуск – Европейская площадь – ул. Крещатик – ул. Большая Васильковская – ст. м. "Площадь Украинских Героев".

112 – ул. Ивана Микитенко – ул. Остафия Дашкевича – ул. Эдуарда Вильде – ул. Ирины Бекешкиной – ул. Николая Кибальчича – просп. Воскресенский – ул. Ивана Микитенко – ул. Радужная – ул. Петра Вершигоры – подъездная дорога к Подольскому мостовому переходу – Подольский мостовой переход – ул. Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – ул. Набережно-Крещатицкая – ул. Нижний Вал – ул. Глубочицкая – ул. Юрия Ильенко – ул. Дегтяревская – ст. м. "Лукьяновская".

В первый рабочий день, 2 декабря, пассажиры новых автобусных маршрутов столкнулись со значительными пробками – собственно на Подольском мосту и на съезде на улицу Набережно-Рыбальскую. Также можно отметить очень "сырое" состояние транспортного узла возле станции "Радужный" – с лестницами в цементе, недостроенными пандусами, временными перилами. Городские власти обещают привести в порядок территорию до нового года.

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Новые маршруты автобусов / КГГА

Пересадочный узел возле станции "Радужный" / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Автобусы этих маршрутов сейчас работают в режиме исследования пассажиропотока. А маршрут №61 от станции электрички "Воскресенка" до Троещины приостановили из-за того, что его дублирует маршрут №110. Также остаются курсировать скоростные трамвайные маршруты №№ 4 и 5 по Троещине.

Что будет дальше

Временная схема движения рискует стать постоянной. Но уже ведется строительство эстакады через железную дорогу – полноценная дорога с Подольского моста должна выйти ею к проспекту Алишера Навои. Относительно выезда на Троещину – в мае КГГА отметила 24 Каналу, что ведется строительство "основной постоянной трассы Подольского мостового перехода с временными технологическими подъездами для доступа специализированного, строительного и технологического транспорта".

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Также для полноценного движения должен быть достроен мост через Гавань, однако сейчас там никакого движения на стройплощадках нет. Эта эстакада также нужна для запуска четвертой линии метрополитена – от станции "Тараса Шевченко" (там должна быть пересадка на станцию "Подольская") как минимум до станции на Русановских садах возле железной дороги.