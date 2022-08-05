Amnesty International зовсім не розуміє, що таке війна, – Подоляк про "докази" організації

Amnesty International заявила, що ЗСУ наражають на небезпеку мирне населення. Цією заявою організація поширює російські наративи та виправдовує геноцид росії проти українського народу.

Але немає жодної підстави вважати, що її звіт буде впливати на суспільну думку в західних країнах. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Юридичні складові, які заперечують "докази" Amnesty International

По-перше, маємо порушення міжнародного права, це доведено – повномасштабне вторгнення російської армії на територію суверенної держави Україна. І все, що робить російська армія – це є суцільний воєнний злочин, тим більше вони ведуть війну в рамках терористичних технологій,

– пояснив радник голови ОП.

Саме про це, на його думку, мають говорити міжнародні інституції поки триває війна.

По-друге, зауважив Подоляк, Україна веде оборону війну, захищаючи свою територію. Вона використовує все, що для цього потрібно і має на це абсолютні і юридичні права.

Михайло Подоляк пояснив, що наразі ми маємо бойові дії на територіях, де є багато населених пунктів і можемо використовувати їх для оборонних дій. Це є справою захисту. Однак уряд України постійно пропонує всім людям евакуюватися з місць, де йдуть активні бойові дії.

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Необ'єктивна позиція організації

І Amnesty, і будь-які інші міжнародні інституції є несповна дієздатними, вони взагалі не аналізують, що сьогодні відбувається в Україні. Вони займають досить пасивну позицію протягом усього цього часу, що йде війна. Вони неактивно коментують терористичні дії росії. Практично ми не бачили звітів щодо атаки на Вінницю, Кременчук, Маріуполь, на різню в Бучі тощо. Тобто вони можуть бути просто інфантильні й не давати справедливу оцінку тому, що відбувається в Україні,

– зауважив Подоляк.

На думку радника голови ОП, це говорить про те, що всі ці інституції не є дієвими й потребують зміни формату своєї роботи.

Подоляк наголосив, що російська пропаганда сьогодні шукає інші формати, щоб довести, що "не все так однозначно". Бо весь світ протягом 5 місяців спостерігає за тим, як росія веде "абсолютно людожерську війну" проти України, атакуючи цивільну інфраструктуру і громадян.

Щоб створити певну протидію цьому, вони почали працювати більш тонко, зокрема через своє лобі в цих недержавних інституціях. Так, ці організації починають говорити певні наративи, які вигідні російській пропаганді.

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Чи можуть свідчення людей становити доказову базу

Amnesty International у своїй заяві посилається також на свідчення людей. На думку Подоляка, росія безумовно буде рухати цей кейс, але він не буде мати ніяких юридичних наслідків для України. А для світу він не буде доказовою базою.

Михайло Подоляк зазначив, безумовно, можна знайти певну кількість людей, які перебувають в шоковому стані. "І вони будуть казати: "Дивіться, ми були шоковані, там поруч стояли солдати" тощо", – розповів радник.

Це ж війна. Це говорить тільки про те, що Amnesty взагалі не розуміє, що таке війна. Є захист території, зокрема наших міст. Це означає, що якщо ми не будемо захищати свої міста, ми не можемо там розміститись, наприклад, бо бойові дії це урбаністичні території, там багато сіл і міст тощо. То ми що, маємо по замовчуванню віддавати росіянам цю територію? Це ж нонсенс,

– наголосив Подоляк.

Він зауважив, що ключовим є те, що Уряд рекомендує і просить населення евакуюватися з місць, де йдуть активні бойові дії. Люди мають розуміти, що бої можуть йти й у населених пунктах. Крім того, росія першочергово розміщує своїх військових на території суверенної держави в населених пунктах.

росія активно знищує населенні пункти незалежно від того, чи є там ЗСУ, бо такою є тактика окупантів. І це знову говорить про те, що Amnesty не розуміється на війні, вони навіть не проводили аналіз чи спілкувались з консультантами щодо того, що таке війна у міській місцевості.

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Чи буде юридична відповідальність для Amnesty International

За словами Подоляка, неурядові організації не несуть відповідальності за свої звіти, для них є тільки питання репутації. Вони можуть робити будь-які заяви не ґрунтуючись на чомусь конкретному.

Однак для Amnesty International питання репутації не працює, адже організація не вперше робить дивні заяви. Тому, на думку радника голови ОП, треба запровадити юридичну відповідальність для таких глобальних організацій.

Керівництво установи має відповісти, на основі чого були зроблені такі пропагандистські заяви, які спотворюють формат війни й виправдовують геноцидні дії росії. Подоляк наголосив, що Уряд буде над цим працювати.

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