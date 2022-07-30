Про це, відповідаючи на запитання журналістів 24 каналу, розповіла віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час "Другого саміту перших леді та джентльменів".
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"Є випадки смерті, які потрібно розслідувати"
Ірина Верещук розповіла, що зустрічалася з керівництвом Червоного Хреста 23 липня у Києві. За її словами, представники МКЧХ відвідали дуже мало людей через те, що росія блокує доступ до полонених.
Я просила вимагати забезпечення доступу. Я просила говорити про те, що там є цивільні. Їх взагалі не відвідують, до них фактично доступу немає. І я дуже просила, якщо росія відмовляє, то про це говорити вголос. Бо так здається, що все нормально. Але ні, не все нормально,
– сказала Верещук.
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
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Умови утримання
За її словами, у місцях, де перебувають українські полонені, – нелюдські умови перебування, є тортури, приниження, застосування сили. Крім того, є випадки спричинення смерті.
Там є багато випадків, які потрібно розслідувати й потрібно доводити злочини Росії,
– додала вона.
За словами Верещук, полонених лікарів прирівняли до комбатантів та вимагають обміну. Згідно з Женевською конвенцією, передбачається, що лікарі та медики не є комбатантами і їх можна відпускати. Адже вони лише займалися допомогою пораненим на полі бою.
Обмін військовополоненими: останні новини
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що в російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі українських військових, яких вдалося евакуювати з заводу "Азовсталь". Глава головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що обмін відбуватиметься поетапно.
- Найбільша проблема під час обміну виникає щодо командного складу, а особливо коли мовиться про керівників підрозділів. Щодо обміну рядового складу – процес йде легше.
- Також глава ГУР повідомив, що більшість захисників Маріуполя перебувають на окупованих територіях, зокрема в Оленівці. Періодично їх вивозять звідти для проведення слідчих дій.
- 29 червня стало відомо, що Україна та Росія провели наймасштабніший обмін полоненими від початку повномасштабної війни. Під час цього обміну додому вдалося повернути одразу 144 захисників України, більшість з яких – оборонці "Азовсталі".
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