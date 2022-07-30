Про це, відповідаючи на запитання журналістів 24 каналу, розповіла віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час "Другого саміту перших леді та джентльменів".

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"Є випадки смерті, які потрібно розслідувати"

Ірина Верещук розповіла, що зустрічалася з керівництвом Червоного Хреста 23 липня у Києві. За її словами, представники МКЧХ відвідали дуже мало людей через те, що росія блокує доступ до полонених.

Я просила вимагати забезпечення доступу. Я просила говорити про те, що там є цивільні. Їх взагалі не відвідують, до них фактично доступу немає. І я дуже просила, якщо росія відмовляє, то про це говорити вголос. Бо так здається, що все нормально. Але ні, не все нормально,

– сказала Верещук.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Умови утримання

За її словами, у місцях, де перебувають українські полонені, – нелюдські умови перебування, є тортури, приниження, застосування сили. Крім того, є випадки спричинення смерті.

Там є багато випадків, які потрібно розслідувати й потрібно доводити злочини Росії,

– додала вона.

За словами Верещук, полонених лікарів прирівняли до комбатантів та вимагають обміну. Згідно з Женевською конвенцією, передбачається, що лікарі та медики не є комбатантами і їх можна відпускати. Адже вони лише займалися допомогою пораненим на полі бою.

Обмін військовополоненими: останні новини

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі українських військових, яких вдалося евакуювати з заводу "Азовсталь". Глава головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що обмін відбуватиметься поетапно.

Найбільша проблема під час обміну виникає щодо командного складу, а особливо коли мовиться про керівників підрозділів. Щодо обміну рядового складу – процес йде легше.

Також глава ГУР повідомив, що більшість захисників Маріуполя перебувають на окупованих територіях, зокрема в Оленівці. Періодично їх вивозять звідти для проведення слідчих дій.

29 червня стало відомо, що Україна та Росія провели наймасштабніший обмін полоненими від початку повномасштабної війни. Під час цього обміну додому вдалося повернути одразу 144 захисників України, більшість з яких – оборонці "Азовсталі".

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