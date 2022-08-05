Amnesty International совсем не понимает, что такое война, – Подоляк о "доказательствах" организации

Amnesty International заявила, что ВСУ подвергают опасности мирное население. Этим заявлением организация распространяет российские нарративы и оправдывает геноцид россии против украинского народа.

Но нет никаких оснований полагать, что ее отчет будет влиять на общественное мнение в западных странах. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Юридические составляющие, отрицающие "доказательства" Amnesty International

Во-первых, есть нарушение международного права, это доказано – полномасштабное вторжение российской армии на территорию суверенного государства Украины. И все, что делает российская армия – это сплошное военное преступление, тем более они ведут войну в рамках террористических технологий,

– объяснил советник главы ОП.

Именно об этом, по его мнению, должны говорить международные институты, пока идет война.

Во-вторых, заметил Подоляк, Украина ведет оборону в войне, защищая свою территорию. Она использует все, что для этого нужно и имеет на это абсолютные и юридические права.

Михаил Подоляк пояснил, что сейчас мы имеем боевые действия на территориях, где много населенных пунктов и можем использовать их для оборонных действий. Это дело защиты. Однако правительство Украины постоянно предлагает всем людям эвакуироваться из мест, где идут активные боевые действия.

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Необъективная позиция организации

И Amnesty, и любые другие международные институты не вполне дееспособны, они вообще не анализируют, что сегодня происходит в Украине. Они занимают достаточно пассивную позицию в течение всего этого времени, когда идет война. Они неактивно комментируют террористические действия россии. Практически мы не видели отчетов по атаке на Винницу, Кременчуг, Мариуполь, по резне в Буче и т.д. То есть они могут быть просто инфантильны и не давать справедливую оценку происходящему в Украине,

– заметил Подоляк.

По мнению советника главы ОП, это говорит о том, что все эти институты не действенны и требуют изменения формата своей работы.

Подоляк подчеркнул, что российская пропаганда сегодня ищет другие форматы, чтобы доказать, что "не все так однозначно". Ибо весь мир в течение 5 месяцев наблюдает за тем, как россия ведет "совершенно людоедскую войну" против Украины, атакуя гражданскую инфраструктуру и граждан.

Чтобы создать определенное противодействие этому, они начали работать более тонко, в частности, из-за своего лоби в этих негосударственных институтах. Да, эти организации начинают говорить определенные нарративы, которые выгодны российской пропаганде.

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Могут ли свидетельства людей составлять доказательную базу

Amnesty International в своем заявлении также ссылается на свидетельства людей. По мнению Подоляка, Россия безусловно будет двигать этот кейс, но он не будет иметь никаких юридических последствий для Украины. А для мира он не станет доказательной базой.

Михаил Подоляк отметил, безусловно, можно найти определенное количество находящихся в шоковом состоянии людей. "И они будут говорить: "Смотрите, мы были в шоке, там рядом стояли солдаты" и т.д.", – рассказал советник.

Это война. Это говорит только о том, что Amnesty вообще не понимает, что такое война. Есть защита территории, в том числе наших городов. Это значит, что если мы не будем защищать свои города, мы не можем там разместиться, например, потому что боевые действия – это урбанистические территории, там много сел и городов. Так что, мы должны по умолчанию отдавать россиянам эту территорию? Это же нонсенс,

– подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что ключевым является то, что правительство рекомендует и просит население эвакуироваться из мест, где идут активные боевые действия. Люди должны понимать, что бои могут идти и в населённых пунктах. Кроме того, россия в первую очередь размещает своих военных на территории суверенного государства в населенных пунктах.

россия активно уничтожает населенные пункты независимо от того, есть ли там ВСУ, потому что такова тактика оккупантов. И это снова говорит о том, что Amnesty не разбирается в войне, они даже не проводили анализ или общались с консультантами относительно того, что такое война в городской местности.

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Будет ли юридическая ответственность для Amnesty International

По словам Подоляка, неправительственные организации не несут ответственности за свои отчеты, для них есть только вопросы репутации. Они могут делать любые заявления, не основываясь на чем-то конкретном.

Однако для Amnesty International вопрос репутации не работает, ведь организация не в первый раз делает странные заявления. Поэтому, по мнению советника главы ОП, нужно ввести юридическую ответственность для таких глобальных организаций.

Руководство учреждения должно ответить, на основе чего были сделаны такие пропагандистские заявления, которые искажают формат войны и оправдывают геноцидные действия россии. Подоляк подчеркнул, что правительство будет над этим работать.

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