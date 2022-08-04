Пока HIMARS эффективно уничтожают вражеские склады, оккупанты готовят пропагандистские видео. Видеоматериалы российских захватчиков 24 каналу передали источники в службах. И они демонстрируют запланированную в кремле очередную информационную провокацию.

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минобороны россии заказало очередную пропаганду

Два попавших нам в руки видеоролики демонстрируют, что враг планировал похвастаться какими-то новыми "достижениями". Скорее всего этими видео путинские пропагандисты планировали продемонстрировать, как "россия уничтожила сотню танков" или HIMARS. Но мы несколько переоценили врага...

Заметим, что видеоматериалы у нас были до публикации россиян. Что же касается очередной провокации, то мы никак не ошиблись. В РосСМИ появилась публикация, в которой рассказывают, что якобы уничтожили опорные пункты управления и бронированную технику подразделений ВСУ. Причем никакой конкретики ни о месте, ни о количестве уничтоженной техники нет. Все в самых лучших традициях кремля: общие фразы для повышения боевого духа. Так сказать, ничего лишнего.

Напомним, что в Пентагоне уже опровергли все предварительные заявления, в том числе сергея шойгу, касающиеся выведенных из строя ракетных установок. Но для внутреннего потребителя, на что и рассчитаны эти видео, соответствующий контент должен подействовать безоговорочно.

На первом видео демонстрируют работу экипажей вертолетов Ми-28. Ими пользуется армейская авиация Западного военного округа. И именно на этих машинах передвигаются враги во время так называемой "специальной военной операции". Сами ролики появились с подачи минобороны страны-агрессора.

оккупанты кичатся ударным вертолетом Ми-28: смотрите видео

Как свойственно российской пропагандистской машине, вертолеты показывают во всей красе. Для эффектного кадра зрителям планируют продемонстрировать погрузку снарядов во вражеское воздушное судно, а также его работу в небе. В частности, те же маневры и выстрелы по условным целям.

Пилот восхищается, но быть уничтоженным опасается

Не обошлось, конечно, и без разговора со штурманом-оператором вертолета. Такой себе Артем рассказывает на камеру, что пилоты всегда выбирают основной маршрут, который используют для передвижения к цели. Но он может корректироваться в зависимости от ситуации. Например, попадание в радары украинских военных, которые уже почти 200 таких воздушных судов "приземлили".

Как бы оккупанты не кичились своей техникой, но убежать от украинской РЛС им не очень удается. Так что, объясняет в сюжете враг, приходится искать все возможные пути обхода опасности.

В то же время захватчик кичится современной начинкой вертолета. Мол, его навигационная система очень гибкая. И если нужно сменить цели для ударов в моменте полета, то это очень просто сделать. Для этого нужно только ввести новые координаты.

Враг подтверждает, что целенаправленно бьет по целям с Ми-28: смотрите видео

Мы готовы в режиме онлайн бить по целям. Нам дали координаты. Я во время полета их забил – нанес удар,

– подчеркивает враг.

Будем откровенны, мы несколько переоценили российских пропагандистов. Ожидалось, что они будут кичиться какими-то невероятными "достижениями". А оказалось, что враг не смог даже придумать, где именно ему удалось уничтожить технику ВСУ.

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