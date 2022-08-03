Недавно министр обороны России Сергей Шойгу просто превзошел все свои фантазии. Сказал, что их армия уничтожила в Украине 6 американских ракетных систем HIMARS.

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Пентагон опроверг ложь россиян

Исполняющий обязанности спикера Пентагона Тодд Бриссил заявил, что оборонное ведомство США знает о заявлениях шойгу. Он подчеркнул, что они снова явно неправдивы.

Происходящее состоит в том, что украинцы используют с сокрушительной точностью и эффективностью каждую из полностью учтенных высокоточных ракетных систем, которые США, наши союзники и партнеры предоставили им для защиты от жестокого преступного вторжения России,

– сказал он.

россия же кроме заявлений, никаких доказательств уничтожение систем не предоставляет.

Благодаря HIMARS мы снизили преимущество врага в артиллерии

шойгу не останавливался на том, что они якобы уничтожили только HIMARS. Он также громко заявлял, что еще пять противокорабельных ракетных систем "Гарпун" и 33 гаубицы M777. Но правдивость этого до сих пор никто не доказал и доказательства не нашел.

Украина официально заявляла, что использует до десятка систем HIMARS. Их точность и большой радиус действия позволили Киеву снизить артиллерийское превосходство россии.

Реальность россиян по имени HIMARS

Отреагировали на столь широкие заявления врага и в Офисе Президента Украины. Его глава Андрей Ермак убежден, что враги боятся, что готовы жить в плену собственной лжи.

Но каждый день реальность приходит к ним высокоточными ударами HIMARS, которые были "уничтожены" в их трусливых снах. Реальность, имя которой – HIMARS,

– сказал Ермак.

Он отметил поразительную эффективность систем, разбитую военную логистику россиян и стабильную работу наших ВСУ. Вот это Ермак и назвал реальностью.

Как ВСУ уничтожают врага

Теперь оккупанты наблюдают за фейерверками, которые им устраивают наши военные почти каждый день. В ночь на 3 августа удалось уничтожить сразу 2 склада с вражеским боекомплектом на Херсонщине. Именно там ВСУ сейчас предпринимают контрнаступательные действия. А в Чернобаевке наши военные также нанесли удары по скоплению врага.

В городе Хрустальный на временно оккупированной Луганщине оккупанты разместили свое подразделение в гостинице "Красный Луч". ВСУ нанесли по нему точный удар. Теперь враг должен тщательно скрывать свои потери.

А 31 июля в оккупированном Скадовске нашим воинам удалось уничтожить еще один вражеский состав. Этот объект был расположен не в самом городе, а в 3 – 4 километрах от него. Удар был такой силы, что слышали в деревнях в 10 километрах.

Как ВСУ били по Чернобаевке: смотрите видео