Нещодавно міністр оборони росії сєргей шойгу просто перевершив усі свої фантазії. Сказав, що їхня армія знищила в Україні аж 6 американських ракетних систем HIMARS.

До теми "Селітра" в голову вдарила: шойгу наказав своїм військам знищити HIMARS

Пентагон спростував брехню росіян

Виконувач обов'язків речника Пентагону Тодд Бріссіл заявив, що оборонне відомство США знає про заяви шойгу. Він підкреслив, що вони знову явно неправдиві.

Те, що відбувається, полягає в тому, що українці використовують з нищівною точністю та ефективністю кожну з повністю врахованих високоточних ракетних систем, які США, наші союзники та партнери надали їм для захисту від жорстокого злочинного вторгнення Росії,

– сказав він.

росія ж, окрім заяв, ніяких доказів знищення систем не надає.

Завдяки HIMARS ми зменшили перевагу ворога в артилерії

шойгу не зупинявся на тому, що вони буцімто знищили лише HIMARS. Він також голосно заявляв, що ще й аж п'ять протикорабельних ракетних систем "Гарпун" і 33 гаубиці M777. Та правдивість цього досі ніхто не довів і докази не знайшов.

Україна ж офіційно заявляла, що використовує до десятка систем HIMARS. Їхня точність і великий радіус дії дозволили Києву зменшити артилерійську перевагу Росії.

Реальність росіян на ім'я HIMARS

Відреагували на такі широкі заяви ворога й в Офісі Президента України. Його очільник Андрій Єрмак переконаний, що вороги бояться, що готові жити в полоні власної брехні.

Але щодня реальність приходить до них високоточними ударами HIMARS, що були "знищені" у їхніх боягузливих снах. Реальність, ім'я якої – HIMARS,

– сказав Єрмак.

Він відзначив вражаючу ефективність систем, розбиту військову логістику росіян та стабільну роботу наших ЗСУ. Ось це Єрмак і назвав реальністю.

Як ЗСУ нищать ворога

Тепер окупанти мають феєрверки, які їм влаштовують наші військові майже кожного дня. У ніч проти 3 серпня вдалось знищити відразу 2 склади з ворожим боєкомплектом на Херсонщині. Саме там ЗСУ зараз провадять контрнаступальні дії. А в Чорнобаївці наші військові також завдали ударів по скупченню ворога.

У місті Хрустальний на тимчасово окупованій Луганщині окупанти розмістили свій підрозділ в готелі "Красний Луч". ЗСУ завдали по ньому влучного удару. Тепер ворог мусить старанно приховувати свої втрати.

А 31 липня в окупованому Скадовську нашим воїнам вдалося знищити ще один ворожий склад. Цей об'єкт був розташований не в самому місті, а за 3 – 4 кілометри від нього. Удар був такої сили, що чули в селах за 10 кілометрів.

Як ЗСУ били по Чорнобаївці: дивіться відео