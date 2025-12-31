Арктичний старт року з морозом і снігом: погода на 1 січня

У перший день нового року в Україні встановиться справжня зимова атмосфера – погоду формуватиме арктичне повітря, яке й надалі надходитиме з північних широт. Через це морози посиляться.

Про погоду в перший день 2026 року пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 1 січня?

На заході країни, а також у новорічну ніч на сході та північному сході, очікуються незначні снігопади.

Подекуди на дорогах можлива ожеледиця, тож водіям і пішоходам варто бути уважними.

Вітер переважно західного напрямку, у західних регіонах – південно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Окрім того, у Карпатах упродовж дня місцями прогнозуються пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

Температурні показники будуть низькими: вночі -11…-16°, удень -6…-11°.

Водночас на півдні України та в більшості західних областей нічна температура коливатиметься в межах -5…-10°, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть -1…-6°.

Яка температура буде у великих містах?

Київ -10…-8;

Ужгород -4…-2;

Львів -4…-2;

Івано-Франківськ -4…-2;

Тернопіль -6…-4;

Чернівці -4…-2;

Хмельницький -6…-4;

Луцьк -4…-2;

Рівне -8…-6;

Житомир -9…-7;

Вінниця -7…-5;

Одеса -4…-2;

Миколаїв -4…-2;

Херсон -4…-2;

Сімферополь -4…-2;

Кропивницький -4…-2;

Черкаси -6…-4;

Чернігів -9…-7;

Суми -9…-7;

Полтава -8…-6;

Дніпро -8…-6;

Запоріжжя -6…-4;

Донецьк -8…-6;

Луганськ -8...-6;

Харків -8...-6.



Погода на 1 січня / Графіка Укргідрометцентру

Що кажуть про погоду в Україні найближчими днями?