Про погоду в перший день 2026 року пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Актуально Сильні морози до -16 вдарять найближчими днями: синоптик назвав дати
Якою буде погода 1 січня?
На заході країни, а також у новорічну ніч на сході та північному сході, очікуються незначні снігопади.
Подекуди на дорогах можлива ожеледиця, тож водіям і пішоходам варто бути уважними.
Вітер переважно західного напрямку, у західних регіонах – південно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Окрім того, у Карпатах упродовж дня місцями прогнозуються пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.
Температурні показники будуть низькими: вночі -11…-16°, удень -6…-11°.
Водночас на півдні України та в більшості західних областей нічна температура коливатиметься в межах -5…-10°, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть -1…-6°.
Яка температура буде у великих містах?
- Київ -10…-8;
- Ужгород -4…-2;
- Львів -4…-2;
- Івано-Франківськ -4…-2;
- Тернопіль -6…-4;
- Чернівці -4…-2;
- Хмельницький -6…-4;
- Луцьк -4…-2;
- Рівне -8…-6;
- Житомир -9…-7;
- Вінниця -7…-5;
- Одеса -4…-2;
- Миколаїв -4…-2;
- Херсон -4…-2;
- Сімферополь -4…-2;
- Кропивницький -4…-2;
- Черкаси -6…-4;
- Чернігів -9…-7;
- Суми -9…-7;
- Полтава -8…-6;
- Дніпро -8…-6;
- Запоріжжя -6…-4;
- Донецьк -8…-6;
- Луганськ -8...-6;
- Харків -8...-6.
Погода на 1 січня / Графіка Укргідрометцентру
Що кажуть про погоду в Україні найближчими днями?
Як розповів синоптик Іван Семиліт для 24 Каналу, на початку січня через надходження чергової хвилі холодного повітря з півночі температурні показники й надалі знижуватимуться.
Упродовж тижня в Україні прогнозують сніг та мокрий сніг, а температурний фон коливатиметься в межах від -3 до -19 градусів. Найвідчутніше похолодання очікується в Карпатському регіоні та на Прикарпатті, де морози можуть посилитися до -19°.