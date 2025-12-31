Про погоду в перший день 2026 року пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 1 січня?

На заході країни, а також у новорічну ніч на сході та північному сході, очікуються незначні снігопади.

Подекуди на дорогах можлива ожеледиця, тож водіям і пішоходам варто бути уважними.

Вітер переважно західного напрямку, у західних регіонах – південно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Окрім того, у Карпатах упродовж дня місцями прогнозуються пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

Температурні показники будуть низькими: вночі -11…-16°, удень -6…-11°.

Водночас на півдні України та в більшості західних областей нічна температура коливатиметься в межах -5…-10°, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть -1…-6°.

Яка температура буде у великих містах?

  • Київ -10…-8;
  • Ужгород -4…-2;
  • Львів -4…-2;
  • Івано-Франківськ -4…-2;
  • Тернопіль -6…-4;
  • Чернівці -4…-2;
  • Хмельницький -6…-4;
  • Луцьк -4…-2;
  • Рівне -8…-6;
  • Житомир -9…-7;
  • Вінниця -7…-5;
  • Одеса -4…-2;
  • Миколаїв -4…-2;
  • Херсон -4…-2;
  • Сімферополь -4…-2;
  • Кропивницький -4…-2;
  • Черкаси -6…-4;
  • Чернігів -9…-7;
  • Суми -9…-7;
  • Полтава -8…-6;
  • Дніпро -8…-6;
  • Запоріжжя -6…-4;
  • Донецьк -8…-6;
  • Луганськ -8...-6;
  • Харків -8...-6.

Погода на 1 січня
Погода на 1 січня / Графіка Укргідрометцентру

Що кажуть про погоду в Україні найближчими днями?

  • Як розповів синоптик Іван Семиліт для 24 Каналу, на початку січня через надходження чергової хвилі холодного повітря з півночі температурні показники й надалі знижуватимуться.

  • Упродовж тижня в Україні прогнозують сніг та мокрий сніг, а температурний фон коливатиметься в межах від -3 до -19 градусів. Найвідчутніше похолодання очікується в Карпатському регіоні та на Прикарпатті, де морози можуть посилитися до -19°.