О погоде в первый день 2026 года пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 1 января?
На западе страны, а также в новогоднюю ночь на востоке и северо-востоке, ожидаются незначительные снегопады.
Кое-где на дорогах возможна гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательными.
Ветер преимущественно западного направления, в западных регионах – юго-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Кроме того, в Карпатах в течение дня местами прогнозируются порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.
Температурные показатели будут низкими: ночью -11...-16°, днем -6...-11°.
В то же время на юге Украины и в большинстве западных областей ночная температура будет колебаться в пределах -5...-10°, а днем столбики термометров будут показывать -1...-6°.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев -10...-8;
- Ужгород -4...-2;
- Львов -4...-2;
- Ивано-Франковск -4...-2;
- Тернополь -6...-4;
- Черновцы -4...-2;
- Хмельницкий -6...-4;
- Луцк -4...-2;
- Ровно -8...-6;
- Житомир -9...-7;
- Винница -7...-5;
- Одесса -4...-2;
- Николаев -4...-2;
- Херсон -4...-2;
- Симферополь -4...-2;
- Кропивницкий -4...-2;
- Черкассы -6...-4;
- Чернигов -9...-7;
- Сумы -9...-7;
- Полтава -8...-6;
- Днепр -8...-6;
- Запорожье -6...-4;
- Донецк -8...-6;
- Луганск -8...-6;
- Харьков -8...-6.
Погода на 1 января / Графика Укргидрометцентра
Что говорят о погоде в Украине в ближайшие дни?
Как рассказал синоптик Иван Семилит для 24 Канала, в начале января из-за поступления очередной волны холодного воздуха с севера температурные показатели и в дальнейшем будут снижаться.
В течение недели в Украине прогнозируют снег и мокрый снег, а температурный фон будет колебаться в пределах от -3 до -19 градусов. Самое ощутимое похолодание ожидается в Карпатском регионе и на Прикарпатье, где морозы могут усилиться до -19°.