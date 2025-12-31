Укр Рус
31 декабря, 15:19
Арктический старт года с морозом и снегом: погода на 1 января

Татьяна Бабич

В первый день нового года в Украине установится настоящая зимняя атмосфера – погоду будет формировать арктический воздух, который и в дальнейшем будет поступать из северных широт. Из-за этого морозы усилятся.

О погоде в первый день 2026 года пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 1 января?

На западе страны, а также в новогоднюю ночь на востоке и северо-востоке, ожидаются незначительные снегопады.

Кое-где на дорогах возможна гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательными.

Ветер преимущественно западного направления, в западных регионах – юго-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Кроме того, в Карпатах в течение дня местами прогнозируются порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Температурные показатели будут низкими: ночью -11...-16°, днем -6...-11°.

В то же время на юге Украины и в большинстве западных областей ночная температура будет колебаться в пределах -5...-10°, а днем столбики термометров будут показывать -1...-6°.

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев -10...-8;
  • Ужгород -4...-2;
  • Львов -4...-2;
  • Ивано-Франковск -4...-2;
  • Тернополь -6...-4;
  • Черновцы -4...-2;
  • Хмельницкий -6...-4;
  • Луцк -4...-2;
  • Ровно -8...-6;
  • Житомир -9...-7;
  • Винница -7...-5;
  • Одесса -4...-2;
  • Николаев -4...-2;
  • Херсон -4...-2;
  • Симферополь -4...-2;
  • Кропивницкий -4...-2;
  • Черкассы -6...-4;
  • Чернигов -9...-7;
  • Сумы -9...-7;
  • Полтава -8...-6;
  • Днепр -8...-6;
  • Запорожье -6...-4;
  • Донецк -8...-6;
  • Луганск -8...-6;
  • Харьков -8...-6.


Погода на 1 января / Графика Укргидрометцентра

Что говорят о погоде в Украине в ближайшие дни?

  • Как рассказал синоптик Иван Семилит для 24 Канала, в начале января из-за поступления очередной волны холодного воздуха с севера температурные показатели и в дальнейшем будут снижаться.

  • В течение недели в Украине прогнозируют снег и мокрый снег, а температурный фон будет колебаться в пределах от -3 до -19 градусов. Самое ощутимое похолодание ожидается в Карпатском регионе и на Прикарпатье, где морозы могут усилиться до -19°.