Арктический старт года с морозом и снегом: погода на 1 января

В первый день нового года в Украине установится настоящая зимняя атмосфера – погоду будет формировать арктический воздух, который и в дальнейшем будет поступать из северных широт. Из-за этого морозы усилятся.

О погоде в первый день 2026 года пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 1 января?

На западе страны, а также в новогоднюю ночь на востоке и северо-востоке, ожидаются незначительные снегопады.

Кое-где на дорогах возможна гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательными.

Ветер преимущественно западного направления, в западных регионах – юго-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Кроме того, в Карпатах в течение дня местами прогнозируются порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Температурные показатели будут низкими: ночью -11...-16°, днем -6...-11°.

В то же время на юге Украины и в большинстве западных областей ночная температура будет колебаться в пределах -5...-10°, а днем столбики термометров будут показывать -1...-6°.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев -10...-8;

Ужгород -4...-2;

Львов -4...-2;

Ивано-Франковск -4...-2;

Тернополь -6...-4;

Черновцы -4...-2;

Хмельницкий -6...-4;

Луцк -4...-2;

Ровно -8...-6;

Житомир -9...-7;

Винница -7...-5;

Одесса -4...-2;

Николаев -4...-2;

Херсон -4...-2;

Симферополь -4...-2;

Кропивницкий -4...-2;

Черкассы -6...-4;

Чернигов -9...-7;

Сумы -9...-7;

Полтава -8...-6;

Днепр -8...-6;

Запорожье -6...-4;

Донецк -8...-6;

Луганск -8...-6;

Харьков -8...-6.



Погода на 1 января / Графика Укргидрометцентра

