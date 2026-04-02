Потеплішає до +19, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 2 квітня
У четвер, 2 квітня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Повітря може прогрітись до +19 градусів, але подекуди пройдуть невеликі дощі.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Якою буде погода 2 квітня?
Синоптики пояснили, що відносно тепла погода у четвер буде завдяки полю зниженого тиску. Водночас місцями пройдуть дощі.
У південних, більшості центральних, Сумській та Харківській областях вночі та вранці очікується туман. А в Карпатах можливий несильний мокрий сніг та дощ.
Температуру вночі прогнозують від +5 до +10 градусів. У західних регіонах вона буде дещо нижчою – від +2 до +7 градусів. Вдень повітря прогріється до +14 – +19 градусів. У Карпатах вночі та вдень буде від 0 до +5 градусів.
Вітер буде переважно північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Яку температуру чекати у великих містах?
- Київ +17...+19;
- Ужгород +16...+18;
- Львів +16...+18;
- Івано-Франківськ +16...+18;
- Тернопіль +16...+18;
- Чернівці +16...+18;
- Хмельницький +16...+18;
- Луцьк +16...+18;
- Рівне +16...+18;
- Житомир +16...+18;
- Вінниця +16...+18;
- Одеса +16...+18;
- Миколаїв +16...+18;
- Херсон +16...+18;;
- Сімферополь +16...+18;
- Кропивницький +17...+19;
- Черкаси +16...+18;
- Чернігів +16...+18;
- Суми +16...+18;
- Полтава +16...+18;
- Дніпро +16...+18;
- Запоріжжя +16...+18;
- Донецьк +17...+19;
- Луганськ +17...+19;
- Харків +16...+18.
Яку погоду чекати у квітні?
Вже 1 квітня на Київщині оголошували жовтий рівень небезпеки через грозу, що насувається. Синоптики попередили пориви вітру та короткочасні зливи.
Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, що до 3 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями. Потім новий циклон принесе дощі, особливо у південні області.
4 та 5 квітня погоду частково стабілізує антициклон, що сформувався над Західною Європою. З нового тижня протягом дня місцями можливе потепління до +20 градусів.