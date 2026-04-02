Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода 2 квітня?

Синоптики пояснили, що відносно тепла погода у четвер буде завдяки полю зниженого тиску. Водночас місцями пройдуть дощі.

У південних, більшості центральних, Сумській та Харківській областях вночі та вранці очікується туман. А в Карпатах можливий несильний мокрий сніг та дощ.

Температуру вночі прогнозують від +5 до +10 градусів. У західних регіонах вона буде дещо нижчою – від +2 до +7 градусів. Вдень повітря прогріється до +14 – +19 градусів. У Карпатах вночі та вдень буде від 0 до +5 градусів.

Вітер буде переважно північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Яку температуру чекати у великих містах?

Київ +17...+19;

Ужгород +16...+18;

Львів +16...+18;

Івано-Франківськ +16...+18;

Тернопіль +16...+18;

Чернівці +16...+18;

Хмельницький +16...+18;

Луцьк +16...+18;

Рівне +16...+18;

Житомир +16...+18;

Вінниця +16...+18;

Одеса +16...+18;

Миколаїв +16...+18;

Херсон +16...+18;;

Сімферополь +16...+18;

Кропивницький +17...+19;

Черкаси +16...+18;

Чернігів +16...+18;

Суми +16...+18;

Полтава +16...+18;

Дніпро +16...+18;

Запоріжжя +16...+18;

Донецьк +17...+19;

Луганськ +17...+19;

Харків +16...+18.

Прогноз погоди на 2 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

