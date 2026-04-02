Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода 2 квітня?

Синоптики пояснили, що відносно тепла погода у четвер буде завдяки полю зниженого тиску. Водночас місцями пройдуть дощі.

У південних, більшості центральних, Сумській та Харківській областях вночі та вранці очікується туман. А в Карпатах можливий несильний мокрий сніг та дощ.

Температуру вночі прогнозують від +5 до +10 градусів. У західних регіонах вона буде дещо нижчою – від +2 до +7 градусів. Вдень повітря прогріється до +14 – +19 градусів. У Карпатах вночі та вдень буде від 0 до +5 градусів.

Вітер буде переважно північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

До речі, детальний прогноз погоди твого міста тепер у новому сервісі 24 Каналу. Дані оновлюються щодня.

Яку температуру чекати у великих містах?

  • Київ +17...+19;
  • Ужгород +16...+18;
  • Львів +16...+18;
  • Івано-Франківськ +16...+18;
  • Тернопіль +16...+18;
  • Чернівці +16...+18;
  • Хмельницький +16...+18;
  • Луцьк +16...+18;
  • Рівне +16...+18;
  • Житомир +16...+18;
  • Вінниця +16...+18;
  • Одеса +16...+18;
  • Миколаїв +16...+18;
  • Херсон +16...+18;;
  • Сімферополь +16...+18;
  • Кропивницький +17...+19;
  • Черкаси +16...+18;
  • Чернігів +16...+18;
  • Суми +16...+18;
  • Полтава +16...+18;
  • Дніпро +16...+18;
  • Запоріжжя +16...+18;
  • Донецьк +17...+19;
  • Луганськ +17...+19;
  • Харків +16...+18.

Прогноз погоди на 2 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду чекати у квітні?

  • Вже 1 квітня на Київщині оголошували жовтий рівень небезпеки через грозу, що насувається. Синоптики попередили пориви вітру та короткочасні зливи.

  • Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, що до 3 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями. Потім новий циклон принесе дощі, особливо у південні області.

  • 4 та 5 квітня погоду частково стабілізує антициклон, що сформувався над Західною Європою. З нового тижня протягом дня місцями можливе потепління до +20 градусів.