Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Смотрите также Синоптик рассказал, когда снова пригреет до +20 в Украине

Какой будет погода 2 апреля?

Синоптики объяснили, что относительно теплая погода в четверг будет благодаря полю пониженного давления. В то же время местами пройдут дожди.

В южных, большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях ночью и утром ожидается туман. А в Карпатах возможен несильный мокрый снег и дождь.

Температуру ночью прогнозируют от +5 до +10 градусов. В западных регионах она будет несколько ниже – от +2 до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +14 – +19 градусов. В Карпатах ночью и днем будет от 0 до +5 градусов.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Какую температуру ждать в крупных городах?

Киев +17...+19;

Ужгород +16...+18;

Львов +16...+18;

Ивано-Франковск +16...+18;

Тернополь +16...+18;

Черновцы +16...+18;

Хмельницкий +16...+18;

Луцк +16...+18;

Ровно +16...+18;

Житомир +16...+18;

Винница +16...+18;

Одесса +16...+18;

Николаев +16...+18;

Херсон +16...+18;;

Симферополь +16...+18;

Кропивницкий +17...+19;

Черкассы +16...+18;

Чернигов +16...+18;

Сумы +16...+18;

Полтава +16...+18;

Днепр +16...+18;

Запорожье +16...+18;

Донецк +17...+19;

Луганск +17...+19;

Харьков +16...+18.

Прогноз погоды на 2 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду ждать в апреле?