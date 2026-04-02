Потеплеет до +19, но местами будет дождливо: прогноз погоды на 2 апреля
В четверг, 2 апреля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух может прогреться до +19 градусов, но местами пройдут небольшие дожди.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Смотрите также Синоптик рассказал, когда снова пригреет до +20 в Украине
Какой будет погода 2 апреля?
Синоптики объяснили, что относительно теплая погода в четверг будет благодаря полю пониженного давления. В то же время местами пройдут дожди.
В южных, большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях ночью и утром ожидается туман. А в Карпатах возможен несильный мокрый снег и дождь.
Температуру ночью прогнозируют от +5 до +10 градусов. В западных регионах она будет несколько ниже – от +2 до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +14 – +19 градусов. В Карпатах ночью и днем будет от 0 до +5 градусов.
Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Кстати, подробный прогноз погоды твоего города теперь в новом сервисе 24 Канала. Данные обновляются ежедневно.
Какую температуру ждать в крупных городах?
- Киев +17...+19;
- Ужгород +16...+18;
- Львов +16...+18;
- Ивано-Франковск +16...+18;
- Тернополь +16...+18;
- Черновцы +16...+18;
- Хмельницкий +16...+18;
- Луцк +16...+18;
- Ровно +16...+18;
- Житомир +16...+18;
- Винница +16...+18;
- Одесса +16...+18;
- Николаев +16...+18;
- Херсон +16...+18;;
- Симферополь +16...+18;
- Кропивницкий +17...+19;
- Черкассы +16...+18;
- Чернигов +16...+18;
- Сумы +16...+18;
- Полтава +16...+18;
- Днепр +16...+18;
- Запорожье +16...+18;
- Донецк +17...+19;
- Луганск +17...+19;
- Харьков +16...+18.
Какую погоду ждать в апреле?
Уже 1 апреля на Киевщине объявляли желтый уровень опасности из-за надвигающейся грозы,. Синоптики предупредили порывы ветра и кратковременные ливни.
Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, что до 3 апреля в Украине будет облачно с прояснениями. Затем новый циклон принесет дожди, особенно в южные области.
4 и 5 апреля погоду частично стабилизирует антициклон, сформировавшийся над Западной Европой. С новой недели в течение дня местами в течение дня возможно потепление до +20 градусов.