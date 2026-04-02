Потеплеет до +19, но местами будет дождливо: прогноз погоды на 2 апреля
2 апреля, 09:15
Потеплеет до +19, но местами будет дождливо: прогноз погоды на 2 апреля

Дария Черныш

В четверг, 2 апреля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух может прогреться до +19 градусов, но местами пройдут небольшие дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода 2 апреля?

Синоптики объяснили, что относительно теплая погода в четверг будет благодаря полю пониженного давления. В то же время местами пройдут дожди.

В южных, большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях ночью и утром ожидается туман. А в Карпатах возможен несильный мокрый снег и дождь.

Температуру ночью прогнозируют от +5 до +10 градусов. В западных регионах она будет несколько ниже – от +2 до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +14 – +19 градусов. В Карпатах ночью и днем будет от 0 до +5 градусов.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Какую температуру ждать в крупных городах?

  • Киев +17...+19;
  • Ужгород +16...+18;
  • Львов +16...+18;
  • Ивано-Франковск +16...+18;
  • Тернополь +16...+18;
  • Черновцы +16...+18;
  • Хмельницкий +16...+18;
  • Луцк +16...+18;
  • Ровно +16...+18;
  • Житомир +16...+18;
  • Винница +16...+18;
  • Одесса +16...+18;
  • Николаев +16...+18;
  • Херсон +16...+18;;
  • Симферополь +16...+18;
  • Кропивницкий +17...+19;
  • Черкассы +16...+18;
  • Чернигов +16...+18;
  • Сумы +16...+18;
  • Полтава +16...+18;
  • Днепр +16...+18;
  • Запорожье +16...+18;
  • Донецк +17...+19;
  • Луганск +17...+19;
  • Харьков +16...+18.

Прогноз погоды на 2 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду ждать в апреле?

  • Уже 1 апреля на Киевщине объявляли желтый уровень опасности из-за надвигающейся грозы,. Синоптики предупредили порывы ветра и кратковременные ливни.

  • Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, что до 3 апреля в Украине будет облачно с прояснениями. Затем новый циклон принесет дожди, особенно в южные области.

  • 4 и 5 апреля погоду частично стабилизирует антициклон, сформировавшийся над Западной Европой. С новой недели в течение дня местами в течение дня возможно потепление до +20 градусов.