Дощі, грози та прохолода у багатьох областях: прогноз погоди на 24 серпня
Частину України накрила прохолода. Так, у неділю, 24 серпня, буде хмарно та пройдуть дощі.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 24 серпня?
Синоптики прогнозують, що у неділю вночі у західних та східних областях, а вдень повсюди, окрім Сходу, пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози.
Вітер цього дня буде переважно північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Нічна температура вночі опуститься до 8 – 13 градусів тепла, лише на півдні та південному сході буде до 17.
Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 21 – 26 градусів тепла, а от у західних та північних областях буде прохолодніше – 15 – 20 градусів.
Погода на 24 серпня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде температура повітря в регіонах?
- Київ +18...+20,
- Ужгород +16...+18,
- Львів +16...+18,
- Івано-Франківськ +16...+18,
- Тернопіль +15...+17,
- Чернівці +17...+19,
- Хмельницький +16...+18,
- Луцьк +16...+18,
- Рівне +16...+18,
- Житомир +16...+18,
- Вінниця +17...+19,
- Одеса +23...+25,
- Миколаїв +23...+25,
- Херсон +24...+26,
- Сімферополь +25...+27,
- Кропивницький +20...+22,
- Черкаси +21...+23,
- Чернігів +17...+19,
- Суми +17...+19,
- Полтава +20...+22,
- Дніпро +21...+23,
- Запоріжжя +24...+26,
- Донецьк +21...+23,
- Луганськ +21...+23,
- Харків +21...+23.
Коли припиняться дощі?
- Дощі в Україні припиняться орієнтовано у понеділок, 25 серпня. Цього дня дощів не прогнозують ніде в Україні.
- Попри прохолоду, яка днями накрила Україну, синоптики ранньої осені цього року не прогнозують.