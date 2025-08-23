Укр Рус
23 серпня, 16:39
Дощі, грози та прохолода у багатьох областях: прогноз погоди на 24 серпня

Софія Рожик

Частину України накрила прохолода. Так, у неділю, 24 серпня, буде хмарно та пройдуть дощі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 24 серпня?

Синоптики прогнозують, що у неділю вночі у західних та східних областях, а вдень повсюди, окрім Сходу, пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози.

Вітер цього дня буде переважно північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Нічна температура вночі опуститься до 8 – 13 градусів тепла, лише на півдні та південному сході буде до 17.

Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 21 – 26 градусів тепла, а от у західних та північних областях буде прохолодніше – 15 – 20 градусів.

Погода на 24 серпня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура повітря в регіонах?

  • Київ +18...+20,
  • Ужгород +16...+18,
  • Львів +16...+18,
  • Івано-Франківськ +16...+18,
  • Тернопіль +15...+17,
  • Чернівці +17...+19,
  • Хмельницький +16...+18,
  • Луцьк +16...+18,
  • Рівне +16...+18,
  • Житомир +16...+18,
  • Вінниця +17...+19,
  • Одеса +23...+25,
  • Миколаїв +23...+25,
  • Херсон +24...+26,
  • Сімферополь +25...+27,
  • Кропивницький +20...+22,
  • Черкаси +21...+23,
  • Чернігів +17...+19,
  • Суми +17...+19,
  • Полтава +20...+22,
  • Дніпро +21...+23,
  • Запоріжжя +24...+26,
  • Донецьк +21...+23,
  • Луганськ +21...+23,
  • Харків +21...+23.

