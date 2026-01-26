Велику кількість областей України очікують небезпечні погодні умови

Українцям варто бути особливо обережними на вулицях. Синоптики попереджають про загрозливу погоду.

До кінця дня 26 січня та протягом доби 27 січня чимало областей України потерпатимуть від ожеледі та сильного вітру, пише Укргідрометцентр.

Дивіться також "Унікальна ситуація": у США мільйон без світла, 11 000 авіарейсів скасували через снігову бурю

Де є небезпека ожеледиці та ожеледі?

Так, на Одещині збережеться ожеледь (6 – 19 міліметрів). У Затишші – складні відкладення ожеледі та паморозі (11 – 34 міліметрів). У регіоні очікується туман, видимість становитиме 200 – 500 метрів. Вночі 27 січня будут пориви східного вітру 15 – 17 метрів за секунду.

Упродовж 26 січня січня по Рівненській області теж ожеледиця та пориви південного вітру 15 – 18 метрів за секунду. Ожеледь та пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду слід чекати на Херсонщині.

У яких областях на дорогах також буде ожеледиця:

Житомирщина . У регіоні дутиме вітер зі швидкістю 8 – 13 метрів за секунду.

. У регіоні дутиме вітер зі швидкістю 8 – 13 метрів за секунду. Чернігівщина . В області вітер розгонеться зі швидкістю 9 – 14 метрів за секунду.

. В області вітер розгонеться зі швидкістю 9 – 14 метрів за секунду. Кіровоградщина . Тут слід очікувати сильні пориви вітру – 15 – 20 метрів за секунду.

. Тут слід очікувати сильні пориви вітру – 15 – 20 метрів за секунду. Дніпропетровщина . Швидкість вітру 7 – 12 метрів за годину.

. Швидкість вітру 7 – 12 метрів за годину. Черкащина .

. Волинь . Швидкість вітру 7 – 12 метрів за годину.

. Швидкість вітру 7 – 12 метрів за годину. Тернопільщина .

. Хмельниччина.

Вінниччина .

. Івано-Франківщина . Уночі та в першій половині дня 26 січня туман (видимість 100 – 500 метрів).

. Уночі та в першій половині дня 26 січня туман (видимість 100 – 500 метрів). Львівщина.

Якою буде погода в Україні найближчими днями?