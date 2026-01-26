Укр Рус
26 января, 13:09
Большое количество областей Украины ожидают опасные погодные условия

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • До конца дня 26 января и в течение суток 27 января во многих областях Украины ожидается гололедица на дорогах.
  • Синоптики прогнозируют порывы ветра до 20 метров в секунду и туман с видимостью 100 – 500 метров в разных регионах.

Украинцам стоит быть особенно осторожными на улицах. Синоптики предупреждают об угрожающей погоде.

До конца дня 26 января и в течение суток 27 января многие области Украины будут страдать от гололеда и сильного ветра, пишет Укргидрометцентр.

Где есть опасность гололеда и гололедицы?

Так, на Одесской области сохранится гололед (6 – 19 миллиметров). В Затишье – сложные отложения гололеда и изморози (11 – 34 миллиметров). В регионе ожидается туман, видимость составит 200 – 500 метров. Ночью 27 января будут порывы восточного ветра 15 – 17 метров в секунду.

В течение 26 января января по Ровенской области тоже гололедица и порывы южного ветра 15 – 18 метров в секунду. Гололед и порывы ветра 15 – 20 метров в секунду следует ожидать в Херсонской области.

В каких областях на дорогах также будет гололедица:

  • Житомирская область. В регионе будет дуть ветер со скоростью 8 – 13 метров в секунду.
  • Черниговская область. В области ветер разгонится со скоростью 9 – 14 метров в секунду.
  • Кировоградская область. Здесь следует ожидать сильные порывы ветра – 15 – 20 метров в секунду.
  • Днепропетровская область. Скорость ветра 7 – 12 метров в час.
  • Черкасская область.
  • Волынь. Скорость ветра 7 – 12 метров в час.
  • Тернопольская область.
  • Хмельницкая область.
  • Винницкая область.
  • Ивано-Франковская область. Ночью и в первой половине дня 26 января туман (видимость 100 – 500 метров).
  • Львовская область.

