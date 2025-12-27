Снігопади, хуртовини і сильний вітер: синоптики назвали 9 областей, де різко погіршиться погода
- 28 грудня в Україні очікуються значний сніг, пориви сильного вітру та ожеледиця, особливо в Сумській, Полтавській та Харківській областях.
- У західних регіонах, Вінницькій та Одеській областях прогнозуються вітри зі швидкістю 25 – 28 м/с, оголошено ІІ рівень небезпечності.
У неділю, 28 грудня, погода в низці областей України суттєво ускладниться. За прогнозами синоптиків, українцям варто очікувати на значний сніг та пориви сильного вітру.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Читайте також Мокрий сніг, ожеледиця та сильна хуртовина: прогноз погоди на 28 грудня
Якою буде погода 28 грудня?
28 грудня на дорогах очікується ожеледиця, вночі у Сумській, Полтавській та Харківській областях синоптики прогнозують значний сніг, а на Лівобережжі – налипання мокрого снігу.
Тим часом на Правобережжі вночі та вдень можливі пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду та хуртовини.
У західних регіонах, а також Вінницькій та Одеській областях прогнозуються пориви сильного вітру зі швидкістю 25 – 28 метрів за секунду. Через ускладнення погодних умов там оголосили ІІ рівень небезпечності, помаранчевий. Це стосується наступних областей:
- Волинська;
- Рівненська;
- Львівська;
- Тернопільська;
- Хмельницька;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька;
- Вінницька;
- Одеська.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту,
– підкреслили синоптики.
Що кажуть синоптики про погоду загалом?
Раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні в період з 27 по 29 грудня буде нестійкою та холодною, оскільки через надходження повітряних мас із півночі Скандинавії подекуди накриватимуть атмосферні фронти.
Протягом січня 2026 року середня місячна температура становитиме від 1 до 7 градусів морозу, що, як зауважує Укргідрометцентр, на 1,5 градуса нижче за кліматичну норму.
Місячна кількість опадів очікується в межах від 28 до 79 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.