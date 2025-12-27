Снігопади, хуртовини і сильний вітер: синоптики назвали 9 областей, де різко погіршиться погода

У неділю, 28 грудня, погода в низці областей України суттєво ускладниться. За прогнозами синоптиків, українцям варто очікувати на значний сніг та пориви сильного вітру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода 28 грудня?

28 грудня на дорогах очікується ожеледиця, вночі у Сумській, Полтавській та Харківській областях синоптики прогнозують значний сніг, а на Лівобережжі – налипання мокрого снігу.

Тим часом на Правобережжі вночі та вдень можливі пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду та хуртовини.

У західних регіонах, а також Вінницькій та Одеській областях прогнозуються пориви сильного вітру зі швидкістю 25 – 28 метрів за секунду. Через ускладнення погодних умов там оголосили ІІ рівень небезпечності, помаранчевий. Це стосується наступних областей:

Волинська;

Рівненська;

Львівська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Івано-Франківська;

Чернівецька;

Вінницька;

Одеська.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту,

– підкреслили синоптики.

Для яких областей є загроза / Карта Укргідрометцентру

Що кажуть синоптики про погоду загалом?