27 декабря, 22:38
Снегопады, метели и сильный ветер: синоптики назвали 9 областей, где резко ухудшится погода

Полина Буянова
Основные тезисы
  • 28 декабря в Украине ожидаются значительный снег, порывы сильного ветра и гололедица, особенно в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
  • В западных регионах, Винницкой и Одесской областях прогнозируются ветры со скоростью 25 – 28 м/с, объявлен II уровень опасности.

В воскресенье, 28 декабря, погода в ряде областей Украины существенно осложнится. По прогнозам синоптиков, украинцам стоит ожидать значительный снег и порывы сильного ветра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода 28 декабря?

28 декабря на дорогах ожидается гололедица, ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях синоптики прогнозируют значительный снег, а на Левобережье – налипание мокрого снега.

Между тем на Правобережье ночью и днем возможны порывы ветра 15 – 20 метров в секунду и метели.

В западных регионах, а также Винницкой и Одесской областях прогнозируются порывы сильного ветра со скоростью 25 – 28 метров в секунду. Из-за осложнения погодных условий там объявили II уровень опасности, оранжевый. Это касается следующих областей: 

  • Волынская;
  • Ровенская;
  • Львовская;
  • Тернопольская;
  • Хмельницкая;
  • Ивано-Франковская;
  • Черновицкая;
  • Винницкая;
  • Одесская.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта, 
– подчеркнули синоптики.

Для каких областей есть угроза / Карта Укргидрометцентра

Что говорят синоптики о погоде в целом?

  • Ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в период с 27 по 29 декабря будет неустойчивой и холодной, поскольку из-за поступления воздушных масс с севера Скандинавии местами будут накрывать атмосферные фронты.
     

  • В течение января 2026 года средняя месячная температура составит от 1 до 7 градусов мороза, что, как отмечает Укргидрометцентр, на 1,5 градуса ниже климатической нормы.
     

  • Месячное количество осадков ожидается в пределах от 28 до 79 миллиметров, что составляет 80–100% от нормы.