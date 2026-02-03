Укр Рус
3 лютого, 17:33
Сильні морози до -27 та невеликий сніг: прогноз погоди 4 лютого

Софія Рожик

Нічні сильні морози до -27 ще не відступають з України. Водночас подекуди у середу, 4 лютого, буде й до +6.

Цього дня на небі буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода 4 лютого?

Невеликий сніг у середу очікують у західних, Вінницькій та Житомирській областях. А сніг з дощем – на Закарпатті та Прикарпатті.

На решті території України без опадів. 

На Прикарпатті ожеледь, вночі та вранці у північно-східних областях подекуди туман; на дорогах країни місцями ожеледиця,
– попереджають синоптики.

Вітер цього дня буде південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. 

Вночі температура повітря опуститься до -12 – -17, а на Житомирщині, Київщині та Черкащині – до -16 – -21. Вдень там прогнозують -5 – -10.

Ще холодніше буде на північному сході та сході: вночі -22 – -27, а вдень -10 – -15.

А от на Прикарпатті та в Криму вночі буде -6 – -11, а вдень 0 – -5.

Найтепліше буде на Закарпатті. Нічна температура становитиме близько 0, а денна +1 – +6.

Яку погоду чекати у великих містах?

  • Київ -10…-8;
  • Ужгород +3..+5;
  • Львів -3…-1;
  • Івано-Франківськ -3…-1;
  • Тернопіль -4…-2;
  • Чернівці -3…-1;
  • Хмельницький -6…-4;
  • Луцьк -6…-4;
  • Рівне -6…-4;
  • Житомир -8…-6;
  • Вінниця -6…-4;
  • Одеса -6…-4;
  • Миколаїв -6…-4;
  • Херсон -6…-4;
  • Сімферополь -3…-1;
  • Кропивницький -8…-6;
  • Черкаси -9…-7;
  • Чернігів -13…-11;
  • Суми -13…-11;
  • Полтава -11…-9;
  • Дніпро -10…87;
  • Запоріжжя -6…-4;
  • Донецьк -10…-8;
  • Луганськ -13…-11;
  • Харків -13…-11.

Прогноз погоди в Україні на 4 лютого / Карта Укргідрометцентру

