Сильні морози до -27 та невеликий сніг: прогноз погоди 4 лютого

Нічні сильні морози до -27 ще не відступають з України. Водночас подекуди у середу, 4 лютого, буде й до +6.

Цього дня на небі буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода 4 лютого?

Невеликий сніг у середу очікують у західних, Вінницькій та Житомирській областях. А сніг з дощем – на Закарпатті та Прикарпатті.

На решті території України без опадів.

На Прикарпатті ожеледь, вночі та вранці у північно-східних областях подекуди туман; на дорогах країни місцями ожеледиця,

– попереджають синоптики.

Вітер цього дня буде південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.

Вночі температура повітря опуститься до -12 – -17, а на Житомирщині, Київщині та Черкащині – до -16 – -21. Вдень там прогнозують -5 – -10.

Ще холодніше буде на північному сході та сході: вночі -22 – -27, а вдень -10 – -15.

А от на Прикарпатті та в Криму вночі буде -6 – -11, а вдень 0 – -5.

Найтепліше буде на Закарпатті. Нічна температура становитиме близько 0, а денна +1 – +6.

Яку погоду чекати у великих містах?

Київ -10…-8;

Ужгород +3..+5;

Львів -3…-1;

Івано-Франківськ -3…-1;

Тернопіль -4…-2;

Чернівці -3…-1;

Хмельницький -6…-4;

Луцьк -6…-4;

Рівне -6…-4;

Житомир -8…-6;

Вінниця -6…-4;

Одеса -6…-4;

Миколаїв -6…-4;

Херсон -6…-4;

Сімферополь -3…-1;

Кропивницький -8…-6;

Черкаси -9…-7;

Чернігів -13…-11;

Суми -13…-11;

Полтава -11…-9;

Дніпро -10…87;

Запоріжжя -6…-4;

Донецьк -10…-8;

Луганськ -13…-11;

Харків -13…-11.

Прогноз погоди в Україні на 4 лютого / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини