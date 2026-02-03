Сильні морози до -27 та невеликий сніг: прогноз погоди 4 лютого
Нічні сильні морози до -27 ще не відступають з України. Водночас подекуди у середу, 4 лютого, буде й до +6.
Цього дня на небі буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Дивіться також Такого не було майже 15 років: Азовське море пішло під кригу більш ніж на 200 метрів
Якою буде погода 4 лютого?
Невеликий сніг у середу очікують у західних, Вінницькій та Житомирській областях. А сніг з дощем – на Закарпатті та Прикарпатті.
На решті території України без опадів.
На Прикарпатті ожеледь, вночі та вранці у північно-східних областях подекуди туман; на дорогах країни місцями ожеледиця,
– попереджають синоптики.
Вітер цього дня буде південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.
Вночі температура повітря опуститься до -12 – -17, а на Житомирщині, Київщині та Черкащині – до -16 – -21. Вдень там прогнозують -5 – -10.
Ще холодніше буде на північному сході та сході: вночі -22 – -27, а вдень -10 – -15.
А от на Прикарпатті та в Криму вночі буде -6 – -11, а вдень 0 – -5.
Найтепліше буде на Закарпатті. Нічна температура становитиме близько 0, а денна +1 – +6.
Яку погоду чекати у великих містах?
- Київ -10…-8;
- Ужгород +3..+5;
- Львів -3…-1;
- Івано-Франківськ -3…-1;
- Тернопіль -4…-2;
- Чернівці -3…-1;
- Хмельницький -6…-4;
- Луцьк -6…-4;
- Рівне -6…-4;
- Житомир -8…-6;
- Вінниця -6…-4;
- Одеса -6…-4;
- Миколаїв -6…-4;
- Херсон -6…-4;
- Сімферополь -3…-1;
- Кропивницький -8…-6;
- Черкаси -9…-7;
- Чернігів -13…-11;
- Суми -13…-11;
- Полтава -11…-9;
- Дніпро -10…87;
- Запоріжжя -6…-4;
- Донецьк -10…-8;
- Луганськ -13…-11;
- Харків -13…-11.
Прогноз погоди в Україні на 4 лютого / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
З 5 лютого в Україні морози поступово слабшатимуть. До 8 лютого нічна температура підвищиться до -1 – -6.
Та одразу після цього Україну накриє нова хвиля морозів. Це буде орієнтовно з 9 – 10 лютого.