Сильные морозы до -27 и небольшой снег: прогноз погоды 4 февраля

Ночные сильные морозы до -27 еще не отступают из Украины. В то же время местами в среду, 4 февраля, будет и до +6.

В этот день на небе будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода 4 февраля?

Небольшой снег в среду ожидают в западных, Винницкой и Житомирской областях. А снег с дождем – на Закарпатье и Прикарпатье.

На остальной территории Украины без осадков.

На Прикарпатье гололед, ночью и утром в северо-восточных областях местами туман; на дорогах страны местами гололедица,

– предупреждают синоптики.

Ветер в этот день будет юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до -12 – -17, а в Житомирской, Киевской и Черкасской – до -16 – -21. Днем там прогнозируют -5 – -10.

Еще холоднее будет на северо-востоке и востоке: ночью -22 – -27, а днем -10 – -15.

А вот на Прикарпатье и в Крыму ночью будет -6 – -11, а днем 0 – -5.

Теплее всего будет на Закарпатье. Ночная температура составит около 0, а дневная +1 – +6.

Какую погоду ждать в крупных городах?

Киев -10...-8;

Ужгород +3...+5;

Львов -3...-1;

Ивано-Франковск -3...-1;

Тернополь -4...-2;

Черновцы -3...-1;

Хмельницкий -6...-4;

Луцк -6...-4;

Ровно -6...-4;

Житомир -8...-6;

Винница -6...-4;

Одесса -6...-4;

Николаев -6...-4;

Херсон -6...-4;

Симферополь -3...-1;

Кропивницкий -8...-6;

Черкассы -9...-7;

Чернигов -13...-11;

Сумы -13...-11;

Полтава -11...-9;

Днепр -10...87;

Запорожье -6...-4;

Донецк -10...-8;

Луганск -13...-11;

Харьков -13...-11.

Прогноз погоды в Украине на 4 февраля / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости