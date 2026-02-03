В этот день на небе будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода 4 февраля?

Небольшой снег в среду ожидают в западных, Винницкой и Житомирской областях. А снег с дождем – на Закарпатье и Прикарпатье.

На остальной территории Украины без осадков.

На Прикарпатье гололед, ночью и утром в северо-восточных областях местами туман; на дорогах страны местами гололедица,
– предупреждают синоптики.

Ветер в этот день будет юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до -12 – -17, а в Житомирской, Киевской и Черкасской – до -16 – -21. Днем там прогнозируют -5 – -10.

Еще холоднее будет на северо-востоке и востоке: ночью -22 – -27, а днем -10 – -15.

А вот на Прикарпатье и в Крыму ночью будет -6 – -11, а днем 0 – -5.

Теплее всего будет на Закарпатье. Ночная температура составит около 0, а дневная +1 – +6.

Какую погоду ждать в крупных городах?

  • Киев -10...-8;
  • Ужгород +3...+5;
  • Львов -3...-1;
  • Ивано-Франковск -3...-1;
  • Тернополь -4...-2;
  • Черновцы -3...-1;
  • Хмельницкий -6...-4;
  • Луцк -6...-4;
  • Ровно -6...-4;
  • Житомир -8...-6;
  • Винница -6...-4;
  • Одесса -6...-4;
  • Николаев -6...-4;
  • Херсон -6...-4;
  • Симферополь -3...-1;
  • Кропивницкий -8...-6;
  • Черкассы -9...-7;
  • Чернигов -13...-11;
  • Сумы -13...-11;
  • Полтава -11...-9;
  • Днепр -10...87;
  • Запорожье -6...-4;
  • Донецк -10...-8;
  • Луганск -13...-11;
  • Харьков -13...-11.

Погода 4 февраля

Прогноз погоды в Украине на 4 февраля / Карта Укргидрометцентра

