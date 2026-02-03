В этот день на небе будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какой будет погода 4 февраля?
Небольшой снег в среду ожидают в западных, Винницкой и Житомирской областях. А снег с дождем – на Закарпатье и Прикарпатье.
На остальной территории Украины без осадков.
На Прикарпатье гололед, ночью и утром в северо-восточных областях местами туман; на дорогах страны местами гололедица,
– предупреждают синоптики.
Ветер в этот день будет юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.
Ночью температура воздуха опустится до -12 – -17, а в Житомирской, Киевской и Черкасской – до -16 – -21. Днем там прогнозируют -5 – -10.
Еще холоднее будет на северо-востоке и востоке: ночью -22 – -27, а днем -10 – -15.
А вот на Прикарпатье и в Крыму ночью будет -6 – -11, а днем 0 – -5.
Теплее всего будет на Закарпатье. Ночная температура составит около 0, а дневная +1 – +6.
Какую погоду ждать в крупных городах?
- Киев -10...-8;
- Ужгород +3...+5;
- Львов -3...-1;
- Ивано-Франковск -3...-1;
- Тернополь -4...-2;
- Черновцы -3...-1;
- Хмельницкий -6...-4;
- Луцк -6...-4;
- Ровно -6...-4;
- Житомир -8...-6;
- Винница -6...-4;
- Одесса -6...-4;
- Николаев -6...-4;
- Херсон -6...-4;
- Симферополь -3...-1;
- Кропивницкий -8...-6;
- Черкассы -9...-7;
- Чернигов -13...-11;
- Сумы -13...-11;
- Полтава -11...-9;
- Днепр -10...87;
- Запорожье -6...-4;
- Донецк -10...-8;
- Луганск -13...-11;
- Харьков -13...-11.
Прогноз погоды в Украине на 4 февраля / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
С 5 февраля в Украине морозы постепенно будут ослабевать. До 8 февраля ночная температура повысится до -1 – -6.
Но сразу после этого Украину накроет новая волна морозов. Это будет ориентировочно с 9 – 10 февраля.