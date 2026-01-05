Сильний нічний мороз та опади по всій Україні: проноз погоди на 6 січня

Погода в Україні у вівторок, 6 січня, буде морозною та з опадами. Українці цього дня святкують Водохреще за новоюліанським календарем, тому чимало людей підуть за традицією пірнати у воду.

Про погоду на 6 січня 24 Канал пише з посиланням на Укргідрометцентр.

Яка погода буде 6 січня?

Синоптики прогнозують хмарну погоду протягом дня 6 січня. На Півдні країни прогнозується помірний мокрий сніг та дощ вночі, а температура коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла. У денні години там також пройде невеликий дощ, стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 12 градусів тепла.

На решті території очікується сніг і мокрий сніг. Удень у центральних, північних та східних областях може бути дощ, ожеледь та ожеледиця на дорогах. Крім того, на Одещині та в більшості центральних та північних областей прогнозують туман.

Нічна температура загалом по країні складатиме 3 – 8 градусів морозу, а в північних і північно-східних областях може бути більш холодно – від 9 до 14 градусів морозу. Удень повітря прогріється до -3 – +2 градусів. Вітер у вівторок, 6 січня, буде південно-східний, швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Яку температуру прогнозують в обласних центрах?

Київ 0…-2;

Ужгород -1...+1;

Львів -1...+1;

Івано-Франківськ -1...+1;

Тернопіль -1...+1;

Чернівці -1...+1;

Хмельницький -1...+1;

Луцьк -3…-1;

Рівне -3…-1;

Житомир -3...-1;

Вінниця -1...+1;

Одеса +10…+12;

Миколаїв +9...+11;

Херсон +10...+12;

Сімферополь +11...+13;

Кропивницький +4…+6;

Черкаси -1...+1;

Чернігів 0…-2;

Суми -1...+1;

Полтава 0…+2;

Дніпро 0…+2;

Запоріжжя +7…+9;

Донецьк +2…+4;

Луганськ +1…+3;

Харків -1…+1.



Прогноз погоди на 6 січня / Карта Укргідрометцентру

Чи будуть морози й небезпечні природні явища найближчим часом?

Нинішній тиждень в Україні пройде з нестійкою погодою. Територію накриють опади у вигляді дощу та снігу. Також подекуди прогнозують рвучкий вітер. Температура повітря коливатиметься від -14 градусів на Заході та Півночі до +11 градусів на Півдні.

Загалом кілька днів січня 2026 року супроводжуватимуться типовою зимовою погодою з поступовим підвищенням температури.

В кількох регіонах прогнозують туман та ожеледицю. Та негода 6 січня буде в центральних, східних, більшості північних регіонів, а також на Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині та на Буковині. Туман видимістю 300 – 500 метрів також охопить Одеську область.