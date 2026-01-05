Сильний нічний мороз та опади по всій Україні: проноз погоди на 6 січня
Погода в Україні у вівторок, 6 січня, буде морозною та з опадами. Українці цього дня святкують Водохреще за новоюліанським календарем, тому чимало людей підуть за традицією пірнати у воду.
Про погоду на 6 січня 24 Канал пише з посиланням на Укргідрометцентр.
Яка погода буде 6 січня?
Синоптики прогнозують хмарну погоду протягом дня 6 січня. На Півдні країни прогнозується помірний мокрий сніг та дощ вночі, а температура коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла. У денні години там також пройде невеликий дощ, стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 12 градусів тепла.
На решті території очікується сніг і мокрий сніг. Удень у центральних, північних та східних областях може бути дощ, ожеледь та ожеледиця на дорогах. Крім того, на Одещині та в більшості центральних та північних областей прогнозують туман.
Нічна температура загалом по країні складатиме 3 – 8 градусів морозу, а в північних і північно-східних областях може бути більш холодно – від 9 до 14 градусів морозу. Удень повітря прогріється до -3 – +2 градусів. Вітер у вівторок, 6 січня, буде південно-східний, швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Яку температуру прогнозують в обласних центрах?
Київ 0…-2;
Ужгород -1...+1;
Львів -1...+1;
Івано-Франківськ -1...+1;
Тернопіль -1...+1;
Чернівці -1...+1;
Хмельницький -1...+1;
Луцьк -3…-1;
Рівне -3…-1;
Житомир -3...-1;
Вінниця -1...+1;
Одеса +10…+12;
Миколаїв +9...+11;
Херсон +10...+12;
Сімферополь +11...+13;
Кропивницький +4…+6;
Черкаси -1...+1;
Чернігів 0…-2;
Суми -1...+1;
Полтава 0…+2;
Дніпро 0…+2;
Запоріжжя +7…+9;
Донецьк +2…+4;
Луганськ +1…+3;
Харків -1…+1.
Прогноз погоди на 6 січня / Карта Укргідрометцентру
Чи будуть морози й небезпечні природні явища найближчим часом?
Нинішній тиждень в Україні пройде з нестійкою погодою. Територію накриють опади у вигляді дощу та снігу. Також подекуди прогнозують рвучкий вітер. Температура повітря коливатиметься від -14 градусів на Заході та Півночі до +11 градусів на Півдні.
Загалом кілька днів січня 2026 року супроводжуватимуться типовою зимовою погодою з поступовим підвищенням температури.
В кількох регіонах прогнозують туман та ожеледицю. Та негода 6 січня буде в центральних, східних, більшості північних регіонів, а також на Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині та на Буковині. Туман видимістю 300 – 500 метрів також охопить Одеську область.