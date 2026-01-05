Укр Рус
24 Канал Новини України Сильний нічний мороз та опади по всій Україні: проноз погоди на 6 січня
5 січня, 17:33
3

Сильний нічний мороз та опади по всій Україні: проноз погоди на 6 січня

Дар'я Смородська

Погода в Україні у вівторок, 6 січня, буде морозною та з опадами. Українці цього дня святкують Водохреще за новоюліанським календарем, тому чимало людей підуть за традицією пірнати у воду.

Про погоду на 6 січня 24 Канал пише з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також У мороз купатимуться найвитриваліші: яку погоду прогнозують синоптики на Водохреще 

Яка погода буде 6 січня?

Синоптики прогнозують хмарну погоду протягом дня 6 січня. На Півдні країни прогнозується помірний мокрий сніг та дощ вночі, а температура коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла. У денні години там також пройде невеликий дощ, стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 12 градусів тепла. 

На решті території очікується сніг і мокрий сніг. Удень у центральних, північних та східних областях може бути дощ, ожеледь та ожеледиця на дорогах. Крім того, на Одещині та в більшості центральних та північних областей прогнозують туман.

Нічна температура загалом по країні складатиме 3 – 8 градусів морозу, а в північних і північно-східних областях може бути більш холодно – від 9 до 14 градусів морозу. Удень повітря прогріється до -3 – +2 градусів. Вітер у вівторок, 6 січня, буде південно-східний, швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Яку температуру прогнозують в обласних центрах?

  • Київ 0…-2;

  • Ужгород -1...+1;

  • Львів -1...+1;

  • Івано-Франківськ -1...+1;

  • Тернопіль -1...+1;

  • Чернівці -1...+1;

  • Хмельницький -1...+1;

  • Луцьк -3…-1;

  • Рівне -3…-1;

  • Житомир -3...-1;

  • Вінниця -1...+1;

  • Одеса +10…+12;

  • Миколаїв +9...+11;

  • Херсон +10...+12;

  • Сімферополь +11...+13;

  • Кропивницький +4…+6;

  • Черкаси -1...+1;

  • Чернігів 0…-2;

  • Суми -1...+1;

  • Полтава 0…+2;

  • Дніпро 0…+2;

  • Запоріжжя +7…+9;

  • Донецьк +2…+4;

  • Луганськ +1…+3;

  • Харків -1…+1.


Прогноз погоди на 6 січня / Карта Укргідрометцентру

Чи будуть морози й небезпечні природні явища найближчим часом?

Нинішній тиждень в Україні пройде з нестійкою погодою. Територію накриють опади у вигляді дощу та снігу. Також подекуди прогнозують рвучкий вітер. Температура повітря коливатиметься від -14 градусів на Заході та Півночі до +11 градусів на Півдні.

Загалом кілька днів січня 2026 року супроводжуватимуться типовою зимовою погодою з поступовим підвищенням температури.

В кількох регіонах прогнозують туман та ожеледицю. Та негода 6 січня буде в центральних, східних, більшості північних регіонів, а також на Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині та на Буковині. Туман видимістю 300 – 500 метрів також охопить Одеську область.