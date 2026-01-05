Сильный ночной мороз и осадки по всей Украине: проноз погоды на 6 января

Погода в Украине во вторник, 6 января, будет морозной и с осадками. Украинцы в этот день празднуют Крещение по новоюлианскому календарю, поэтому многие пойдут по традиции нырять в воду.

О погоде на 6 января 24 Канал пишет со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также В мороз будут купаться самые выносливые: какую погоду прогнозируют синоптики на Крещение

Какая погода будет 6 января?

Синоптики прогнозируют облачную погоду в течение дня 6 января. На Юге страны прогнозируется умеренный мокрый снег и дождь ночью, а температура будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла. В дневные часы там также пройдет небольшой дождь, столбики термометров будут показывать от 7 до 12 градусов тепла.

На остальной территории ожидается снег и мокрый снег. Днем в центральных, северных и восточных областях может быть дождь, гололед и гололедица на дорогах. Кроме того, в Одесской области и в большинстве центральных и северных областей прогнозируют туман.

Ночная температура в целом по стране составит 3 – 8 градусов мороза, а в северных и северо-восточных областях может быть более холодно – от 9 до 14 градусов мороза. Днем воздух прогреется до -3 – +2 градусов. Ветер во вторник, 6 января, будет юго-восточный, скоростью 7 – 12 метров за секунду.

Какую температуру прогнозируют в областных центрах?

Киев 0...-2;

Ужгород -1...+1;

Львов -1...+1;

Ивано-Франковск -1...+1;

Тернополь -1...+1;

Черновцы -1...+1;

Хмельницкий -1...+1;

Луцк -3...-1;

Ровно -3...-1;

Житомир -3...-1;

Винница -1...+1;

Одесса +10...+12;

Николаев +9...+11;

Херсон +10...+12;

Симферополь +11...+13;

Кропивницкий +4...+6;

Черкассы -1...+1;

Чернигов 0...-2;

Сумы -1...+1;

Полтава 0...+2;

Днепр 0...+2;

Запорожье +7....+9;

Донецк +2...+4;

Луганск +1...+3;

Харьков -1...+1.



Прогноз погоды на 6 января / Карта Укргидрометцентра

Будут ли морозы и опасные природные явления в ближайшее время?

Нынешняя неделя в Украине пройдет с неустойчивой погодой. Территорию накроют осадки в виде дождя и снега. Также местами прогнозируют порывистый ветер. Температура воздуха будет колебаться от -14 градусов на Западе и Севере до +11 градусов на Юге.

В целом несколько дней января 2026 года будут сопровождаться типичной зимней погодой с постепенным повышением температуры.

В нескольких регионах прогнозируют туман и гололед. И непогода 6 января будет в центральных, восточных, большинстве северных регионов, а также на Тернопольщине, Хмельницкой, Ивано-Франковской области и на Буковине. Туман видимостью 300 – 500 метров также охватит Одесскую область.