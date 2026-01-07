Укр Рус
24 Канал Новини України Від сильних снігопадів і хуртовин до дощів та +12: прогноз погоди на 8 січня
7 січня, 18:38
2

Від сильних снігопадів і хуртовин до дощів та +12: прогноз погоди на 8 січня

Софія Рожик

Четвер, 8 січня, в Україні очікується зі складними погодними умовами. Територія країни умовно розділиться на 3 частини: від морозної погоди із сильними снігопадами до теплої із +12 та значними дощами.

Також цього дня буде хмарно. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 8 січня?

У західних, Вінницькій та Житомирській областях прогнозують значний, вдень подекуди сильний сніг та хуртовину. Вночі буде -7 – -12, а вдень -2 – -7. 

У Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях буде значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу. Вночі позначки термометрів показуватимуть вночі 0 – -5, а вдень 0 – +5.

На решті території України очікують помірний, місцями значний дощ. Нічна температура становитиме +1 – +6, а денна – +7 – +12.

Вітер дутиме південний (а у північних та західних областях північно-східний) зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Окрім того, вдень у західних, південних та центральних областях попереджають про пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Погода в обласних центрах

  • Київ 0…+2
  • Ужгород -4…-2
  • Львів -6...-4
  • Івано-Франківськ -5...-3
  • Тернопіль -5...-3
  • Чернівці -5...-3
  • Хмельницький -5...-3
  • Луцьк -5...-3
  • Рівне -6…-4
  • Житомир -5...-3
  • Вінниця -4…-2
  • Одеса +9...+11
  • Миколаїв +10...+12
  • Херсон +10...+12
  • Сімферополь +11...+13
  • Кропивницький +8...+10
  • Черкаси +2...+4
  • Чернігів +1...+3
  • Суми +2...+4
  • Полтава +5...+7
  • Дніпро +9...+11
  • Запоріжжя +9...+11
  • Донецьк +6...+8
  • Луганськ +4...+6
  • Харків +7...+9

Прогноз погоди в Україні на 8 січня / Карта Укргідрометцентру

