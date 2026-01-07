Від сильних снігопадів і хуртовин до дощів та +12: прогноз погоди на 8 січня
Четвер, 8 січня, в Україні очікується зі складними погодними умовами. Територія країни умовно розділиться на 3 частини: від морозної погоди із сильними снігопадами до теплої із +12 та значними дощами.
Також цього дня буде хмарно. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 8 січня?
У західних, Вінницькій та Житомирській областях прогнозують значний, вдень подекуди сильний сніг та хуртовину. Вночі буде -7 – -12, а вдень -2 – -7.
У Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях буде значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу. Вночі позначки термометрів показуватимуть вночі 0 – -5, а вдень 0 – +5.
На решті території України очікують помірний, місцями значний дощ. Нічна температура становитиме +1 – +6, а денна – +7 – +12.
Вітер дутиме південний (а у північних та західних областях північно-східний) зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Окрім того, вдень у західних, південних та центральних областях попереджають про пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Погода в обласних центрах
- Київ 0…+2
- Ужгород -4…-2
- Львів -6...-4
- Івано-Франківськ -5...-3
- Тернопіль -5...-3
- Чернівці -5...-3
- Хмельницький -5...-3
- Луцьк -5...-3
- Рівне -6…-4
- Житомир -5...-3
- Вінниця -4…-2
- Одеса +9...+11
- Миколаїв +10...+12
- Херсон +10...+12
- Сімферополь +11...+13
- Кропивницький +8...+10
- Черкаси +2...+4
- Чернігів +1...+3
- Суми +2...+4
- Полтава +5...+7
- Дніпро +9...+11
- Запоріжжя +9...+11
- Донецьк +6...+8
- Луганськ +4...+6
- Харків +7...+9
Прогноз погоди в Україні на 8 січня / Карта Укргідрометцентру
7 січня снігопади накрили багато областей України. Через це ускладнилася ситуація на дорогах, є й знеструмлення.
Сильні снігопади прогнозують до 9 січня.
А з 9 січня серйозно знизиться температура повітря. Очікуються морози до -18.