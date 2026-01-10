Значні снігопади, дощ та ожеледиця на дорогах: харків'ян попередили про негоду

В неділю, 11 січня, на Харківщині очікується погіршення погодних умов. Мовиться про значний сніг, дощ та ожеледицю.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода на Харківщині 11 січня?

За даними синоптиків, у неділю у південно-східній частині України очікується різке ускладнення погодних умов. У східній частині Харківської області прогнозують налипання мокрого снігу та ожеледь. На заході області та в Харкові очікується сильний сніг, хуртовина та дощ. У регіоні оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

Вітер 11 січня буде південний, його пориви сягатимуть від 15 до 20 метрів на секунду.

Фахівці попереджають – погодні умови можуть значно ускладнити роботу критичних підприємств, а також створити проблеми для руху транспорту на дорогах. Тож начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов закликав місцевих бути обережними та не нехтувати правилами безпеки під час негоди.

