Обильные снегопады, дождь и гололедица на дорогах: украинцев предупредили о непогоде
- 11 января на Харьковщине прогнозируется значительный снег, дождь и гололедица с желтым уровнем опасности.
- Погодные условия могут осложнить работу предприятий и движение транспорта, поэтому местных просят быть осторожными.
В воскресенье, 11 января, в нескольких регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий. Речь идет о значительных снегах, дожде и гололедице.
В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, где ждать непогоду, пишет 24 Канал
Какие области засыплет снегом 11 января?
По данным синоптиков, в воскресенье в юго-восточной части Украины ожидается резкое осложнение погодных условий. В восточной части Харьковской области прогнозируют налипание мокрого снега и гололед. На западе области и в Харькове ожидается сильный снег, метель и дождь. В регионе объявлен І уровень опасности – желтый.
Ветер 11 января будет южный, его порывы будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.
Специалисты предупреждают – погодные условия могут значительно осложнить работу критических предприятий, а также создать проблемы для движения транспорта на дорогах. Поэтому начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал местных быть осторожными и не пренебрегать правилами безопасности во время непогоды.
Области, в которых объявлен желтый уровень опасности / Фото Укргидрометцентр
Прогнозируют ли снег на Юге Украины?
По данным представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, снегопады в регионе будут способствовать более мягкой температуре воздуха. Сильных морозов не ожидается.
В то же время 10 – 11 января там прогнозируют умеренный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололед.
Уже 12 января снегопады будут прекращаться, поэтому погодные условия значительно улучшатся.