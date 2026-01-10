Укр Рус
10 января, 18:51
Обильные снегопады, дождь и гололедица на дорогах: украинцев предупредили о непогоде

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • 11 января на Харьковщине прогнозируется значительный снег, дождь и гололедица с желтым уровнем опасности.
  • Погодные условия могут осложнить работу предприятий и движение транспорта, поэтому местных просят быть осторожными.

В воскресенье, 11 января, в нескольких регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий. Речь идет о значительных снегах, дожде и гололедице.

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, где ждать непогоду, пишет 24 Канал

Какие области засыплет снегом 11 января?

По данным синоптиков, в воскресенье в юго-восточной части Украины ожидается резкое осложнение погодных условий. В восточной части Харьковской области прогнозируют налипание мокрого снега и гололед. На западе области и в Харькове ожидается сильный снег, метель и дождь. В регионе объявлен І уровень опасности – желтый.

Ветер 11 января будет южный, его порывы будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.

Специалисты предупреждают – погодные условия могут значительно осложнить работу критических предприятий, а также создать проблемы для движения транспорта на дорогах. Поэтому начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал местных быть осторожными и не пренебрегать правилами безопасности во время непогоды.


Области, в которых объявлен желтый уровень опасности / Фото Укргидрометцентр

Прогнозируют ли снег на Юге Украины?

  • По данным представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, снегопады в регионе будут способствовать более мягкой температуре воздуха. Сильных морозов не ожидается.

  • В то же время 10 – 11 января там прогнозируют умеренный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололед.

  • Уже 12 января снегопады будут прекращаться, поэтому погодные условия значительно улучшатся.