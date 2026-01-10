Обильные снегопады, дождь и гололедица на дорогах: украинцев предупредили о непогоде

В воскресенье, 11 января, в нескольких регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий. Речь идет о значительных снегах, дожде и гололедице.

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, где ждать непогоду, пишет 24 Канал

Смотрите также Дожди или снег и мороз: какая погода ожидает Юг Украины в ближайшие дни

Какие области засыплет снегом 11 января?

По данным синоптиков, в воскресенье в юго-восточной части Украины ожидается резкое осложнение погодных условий. В восточной части Харьковской области прогнозируют налипание мокрого снега и гололед. На западе области и в Харькове ожидается сильный снег, метель и дождь. В регионе объявлен І уровень опасности – желтый.

Ветер 11 января будет южный, его порывы будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.

Специалисты предупреждают – погодные условия могут значительно осложнить работу критических предприятий, а также создать проблемы для движения транспорта на дорогах. Поэтому начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал местных быть осторожными и не пренебрегать правилами безопасности во время непогоды.



Области, в которых объявлен желтый уровень опасности / Фото Укргидрометцентр

Прогнозируют ли снег на Юге Украины?